США підвищили винагороду за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро
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США підвищили винагороду за сприяння арешту президента Венесуели Мадуро

Мадуро
Джерело:  The New York Times

Адміністрація лідера США Джо Байдена 10 січня збільшила до 25 млн дол винагороду за інформацію, яка сприятиме арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Головні тези:

  • США збільшили винагороду за арешт Ніколаса Мадуро до 25 млн дол, свідченням жорсткої позиції відносно режиму венесуельського президента.
  • Сполучені Штати оголосили санкції проти 8-ох чиновників Венесуели, які сприяють репресіям та підриву демократії у країні.
  • Відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента, а США підтримують опозиційного кандидата Гонсалеса.

США заплатять 25 млн дол за сприяння арешту Мадуро

У 2020 році Держдепартамент США за президентства Дональда Трампа оголосив про винагороду в розмірі 15 млн дол за допомогу в арешті Мадуро. Тоді його звинувачували в Штатах у змові, повʼязаній з наркотероризмом і торгівлею кокаїном у міжнародних масштабах.

Офіційне звинувачення, висунуте Міністерством юстиції США главі іноземної держави, стало незвичним кроком, який свідчить про те, що Сполучені Штати, ймовірно, займатимуть дедалі жорсткішу позицію щодо пана Мадуро. Нова винагорода у розмірі 25 мільйонів доларів — це ескалація.

Зазначено, що Вашингтон водночас пропонуватиме 25 млн дол за інформацію, яка сприятиме затриманню глави МВС Венесуели Діосдадо Кабельо.

Сполучені Штати Америки також додали ще одну винагороду — 15 млн дол за допомогу в затриманні венесуельського міністра оборони Падріно Лопеса.

Водночас міністерство фінансів США оголосило санкції проти 8-ох чиновників Венесуели — вони очолюють ключові економічні та безпекові агентства, що сприяють репресіям режиму Мадуро та підриву демократії у Венесуелі.

The New York Times додає: адміністрація Байдена оголосила про поширення захисту для близько 600 тис громадян Венесуели, які живуть у США.

Ніколас Мадуро

Вибори у Венесуелі-2024

29 липня минулого року виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо правдивісті підрахунку.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

10 січня 2025 року Ніколас Мадуро у Венесуелі склав президентську присягу. Це буде його третій термін на посаді.

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