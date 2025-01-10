США повысили вознаграждение за содействие аресту президента Венесуэлы Мадуро

Администрация лидера США Джо Байдена 10 января увеличила до 25 млн долл вознаграждение за информацию, которая будет способствовать аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

США заплатят 25 млн долл за содействие аресту Мадуро

В 2020 году Госдепартамент США при президентстве Дональда Трампа объявил о вознаграждении в размере 15 млн долл. за помощь в аресте Мадуро. Тогда его обвиняли в Штатах в сговоре, связанном с наркотерроризмом и торговлей кокаином в международных масштабах.

Официальное обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США главе иностранного государства, стало необычным шагом, свидетельствующим о том, что Соединенные Штаты, вероятно, будут занимать все более жесткую позицию в отношении господина Мадуро. Новое вознаграждение в размере 25 миллионов долларов — это эскалация. Поделиться

Отмечено, что Вашингтон будет одновременно предлагать 25 млн долл. за информацию, которая будет способствовать задержанию главы МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Соединенные Штаты Америки также добавили еще одно вознаграждение — 15 млн долл. за помощь в задержании венесуэльского министра обороны Падрино Лопеса.

В то же время министерство финансов США объявило санкции против 8 чиновников Венесуэлы — они возглавляют ключевые экономические и агентства безопасности, способствующие репрессиям режима Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле.

The New York Times добавляет: администрация Байдена объявила о распространении защиты для около 600 тыс. живущих в США граждан Венесуэлы. Поделиться

Николас Мадуро

Выборы в Венесуэле-2024

29 июля в прошлом году избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителя досрочных президентских выборов. Им стал исполняющий обязанности президента, вице-президент по каденции Уго Чавеса Николас Мадуро. После этого в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты.

Панама объявила, что временно приостанавливает все дипотношения с Венесуэлой к анализу голосования на президентских выборах. Руководство ряда стран Латинской Америки выразило сомнения в правдивости подсчета.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты признали оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса победителем выборов.

5 августа стало известно, что Евросоюз не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы. Поделиться