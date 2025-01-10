США повысили вознаграждение за содействие аресту президента Венесуэлы Мадуро
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США повысили вознаграждение за содействие аресту президента Венесуэлы Мадуро

Мадуро
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Источник:  The New York Times

Администрация лидера США Джо Байдена 10 января увеличила до 25 млн долл вознаграждение за информацию, которая будет способствовать аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Главные тезисы

  • Администрация Байдена увеличила до $25 млн вознаграждение за информацию, способствующую аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
  • США объявили санкции против чиновников Венесуэлы, поддерживающих репрессии и подрыв демократии в стране.
  • Эскалация вознаграждения и предложение за задержание других высокопоставленных должностных лиц свидетельствуют о жесткой позиции США по отношению к режиму Мадуро.
  • Выборы во Венесуэле 2024 года вызвали протесты и сомнения в правдивости подсчета голосов, отражая напряженные международные отношения.
  • Принятие Мадуро президентской присяги на третий срок в должности вызывает дальнейшие вопросы о легитимности его власти.

США заплатят 25 млн долл за содействие аресту Мадуро

В 2020 году Госдепартамент США при президентстве Дональда Трампа объявил о вознаграждении в размере 15 млн долл. за помощь в аресте Мадуро. Тогда его обвиняли в Штатах в сговоре, связанном с наркотерроризмом и торговлей кокаином в международных масштабах.

Официальное обвинение, выдвинутое Министерством юстиции США главе иностранного государства, стало необычным шагом, свидетельствующим о том, что Соединенные Штаты, вероятно, будут занимать все более жесткую позицию в отношении господина Мадуро. Новое вознаграждение в размере 25 миллионов долларов — это эскалация.

Отмечено, что Вашингтон будет одновременно предлагать 25 млн долл. за информацию, которая будет способствовать задержанию главы МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.

Соединенные Штаты Америки также добавили еще одно вознаграждение — 15 млн долл. за помощь в задержании венесуэльского министра обороны Падрино Лопеса.

В то же время министерство финансов США объявило санкции против 8 чиновников Венесуэлы — они возглавляют ключевые экономические и агентства безопасности, способствующие репрессиям режима Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле.

The New York Times добавляет: администрация Байдена объявила о распространении защиты для около 600 тыс. живущих в США граждан Венесуэлы.

Николас Мадуро

Выборы в Венесуэле-2024

29 июля в прошлом году избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителя досрочных президентских выборов. Им стал исполняющий обязанности президента, вице-президент по каденции Уго Чавеса Николас Мадуро. После этого в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты.

Панама объявила, что временно приостанавливает все дипотношения с Венесуэлой к анализу голосования на президентских выборах. Руководство ряда стран Латинской Америки выразило сомнения в правдивости подсчета.

Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты признали оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса победителем выборов.

5 августа стало известно, что Евросоюз не признает победу Мадуро на выборах президента Венесуэлы.

10 января 2025 года Николас Мадуро в Венесуэле принял президентскую присягу. Это будет его третий срок в должности.

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