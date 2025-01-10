США повысили вознаграждение за содействие аресту президента Венесуэлы Мадуро

Администрация лидера США Джо Байдена 10 января увеличила до 25 млн долл вознаграждение за информацию, которая будет способствовать аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Главные тезисы
- Администрация Байдена увеличила до $25 млн вознаграждение за информацию, способствующую аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
- США объявили санкции против чиновников Венесуэлы, поддерживающих репрессии и подрыв демократии в стране.
- Эскалация вознаграждения и предложение за задержание других высокопоставленных должностных лиц свидетельствуют о жесткой позиции США по отношению к режиму Мадуро.
- Выборы во Венесуэле 2024 года вызвали протесты и сомнения в правдивости подсчета голосов, отражая напряженные международные отношения.
- Принятие Мадуро президентской присяги на третий срок в должности вызывает дальнейшие вопросы о легитимности его власти.
США заплатят 25 млн долл за содействие аресту Мадуро
В 2020 году Госдепартамент США при президентстве Дональда Трампа объявил о вознаграждении в размере 15 млн долл. за помощь в аресте Мадуро. Тогда его обвиняли в Штатах в сговоре, связанном с наркотерроризмом и торговлей кокаином в международных масштабах.
Отмечено, что Вашингтон будет одновременно предлагать 25 млн долл. за информацию, которая будет способствовать задержанию главы МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
Соединенные Штаты Америки также добавили еще одно вознаграждение — 15 млн долл. за помощь в задержании венесуэльского министра обороны Падрино Лопеса.
В то же время министерство финансов США объявило санкции против 8 чиновников Венесуэлы — они возглавляют ключевые экономические и агентства безопасности, способствующие репрессиям режима Мадуро и подрыву демократии в Венесуэле.
Выборы в Венесуэле-2024
29 июля в прошлом году избирательная комиссия Венесуэлы объявила победителя досрочных президентских выборов. Им стал исполняющий обязанности президента, вице-президент по каденции Уго Чавеса Николас Мадуро. После этого в нескольких городах Венесуэлы вспыхнули протесты.
Панама объявила, что временно приостанавливает все дипотношения с Венесуэлой к анализу голосования на президентских выборах. Руководство ряда стран Латинской Америки выразило сомнения в правдивости подсчета.
Впоследствии госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты признали оппозиционного кандидата в президенты Венесуэлы Гонсалеса победителем выборов.
10 января 2025 года Николас Мадуро в Венесуэле принял президентскую присягу. Это будет его третий срок в должности.
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