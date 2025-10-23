Мадуро пригрозил Трампу тысячами российских ПЗРК на фоне напряженности со США

Президент Николас Мадуро заявил, что у Венесуэлы 5 тыс российских ПЗРК на «ключевых позициях противовоздушной обороны», на фоне напряженности с США из-за развертывания американских военных сил в Карибском бассейне.

Мадуро грозит Трампу 5 тыс ПЗРК производства России

Любые вооруженные силы в мире знают о мощности ракет «Игла-С», а Венесуэла имеет не менее 5000 таких ПЗРК, — заявил Мадуро во время транслировавшегося на телевидении военного мероприятия.

Его слова прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что рассматривается возможность начала военных действий в Венесуэле для борьбы с наркотрафиком и более широкими усилиями по ослаблению власти Мадуро, давнего врага Вашингтона.

Российские ПЗРК «Игла-С» могут сбивать небольшие воздушные цели, такие как крылатые ракеты и дроны, а также вертолеты и летящие на низкой высоте самолеты. По данным российской государственной компании "Рособоронэкспорта", экспортирующей системы "Игла-С", они имеют дальность действия до 6000 метров и могут поражать цели на максимальной высоте 3500 метров.

Мадуро заявил, что ПЗРК достаточно легки, чтобы их мог нести один солдат, и они были развернуты «даже на последней горе, в последнем селе и последнем городе на территории» Венесуэлы.

По его словам, добровольческие ополчения сейчас насчитывают более 8 миллионов резервистов, хотя эксперты подвергают сомнению как эту цифру, так и качество подготовки войск. Поделиться

Журналистам не удалось независимо проверить количество ПЗРК «Игла-С», о котором заявил Мадуро, но согласно военному балансу, составленному Международным институтом стратегических исследований (IISS), известно, что они входят в арсенал Венесуэлы.

В частности, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино несколько раз фотографировался с пусковыми установками в Каракасе.

США ранее развернули 4500 военных в Карибском бассейне, чтобы усилить операции против наркокартелей. Они совершили несколько смертоносных ударов по лодкам у побережья Карибского бассейна, которые, как они утверждают, занимались контрабандой наркотиков.