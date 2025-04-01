Магнітні бурі у квітні — відомі небезпечні дати
Категорія
Наука та медицина
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Магнітні бурі у квітні — відомі небезпечні дати

Календар магнітних бур у квітні 2025 року
Джерело:  online.ua

Другий місяць весни обіцяє бути відносно спокійним, адже загалом прогнозується лише кілька днів з невеликими та помірними магнітними бурями. 

Головні тези:

  • Ознайомтеся з прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
  • Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

Календар магнітних бур у квітні 2025 року

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднило свій власний прогноз космічної погоди:

  • 1 квітня — 2 (спокій);

  • 2 квітня — 2 (спокій);

  • 3 квітня — 3 (неспокій);

  • 4 квітня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 5 квітня — 6 (помірна магнітна буря);

  • 6 квітня — 3 (неспокій);

  • 7 квітня — 3 (неспокій);

  • 8 квітня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 9 квітня — 6 (помірна магнітна буря);

  • 10 квітня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 11 квітня — 4 (активність);

  • 12 квітня — 3 (неспокій);

  • 13 квітня — 4 (активність);

  • 14 квітня — 3 (неспокій);

  • 15 квітня — 3 (неспокій);

  • 16 квітня — 2 (спокій);

  • 17 квітня — 3 (неспокій);

  • 18 квітня — 3 (неспокій);

  • 19 квітня — 3 (неспокій);

  • 20 квітня — 3 (неспокій);

  • 21 квітня — 4 (активність);

  • 22 квітня — 4 (активність);

  • 23 квітня — 4 (активність);

  • 24 квітня — 4 (активність);

  • 25 квітня — 3 (неспокій);

  • 26 квітня — 3 (неспокій).

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