Магнітні бурі у квітні — відомі небезпечні дати

Другий місяць весни обіцяє бути відносно спокійним, адже загалом прогнозується лише кілька днів з невеликими та помірними магнітними бурями.
Головні тези:
- Ознайомтеся з прогнозом Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
- Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
Календар магнітних бур у квітні 2025 року
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднило свій власний прогноз космічної погоди:
1 квітня — 2 (спокій);
2 квітня — 2 (спокій);
3 квітня — 3 (неспокій);
4 квітня — 5 (невелика магнітна буря);
5 квітня — 6 (помірна магнітна буря);
6 квітня — 3 (неспокій);
7 квітня — 3 (неспокій);
8 квітня — 5 (невелика магнітна буря);
9 квітня — 6 (помірна магнітна буря);
10 квітня — 5 (невелика магнітна буря);
11 квітня — 4 (активність);
12 квітня — 3 (неспокій);
13 квітня — 4 (активність);
14 квітня — 3 (неспокій);
15 квітня — 3 (неспокій);
16 квітня — 2 (спокій);
17 квітня — 3 (неспокій);
18 квітня — 3 (неспокій);
19 квітня — 3 (неспокій);
20 квітня — 3 (неспокій);
21 квітня — 4 (активність);
22 квітня — 4 (активність);
23 квітня — 4 (активність);
24 квітня — 4 (активність);
25 квітня — 3 (неспокій);
26 квітня — 3 (неспокій).
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