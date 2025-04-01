Магнитные бури в апреле — известны опасные даты

Второй месяц весны обещает быть относительно спокойным, ведь прогнозируется всего несколько дней с небольшими и умеренными магнитными бурями.
Главные тезисы
- Ознакомьтесь с прогнозом Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
- Kp-индекс – это глобальный индекс геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).
Календарь магнитных бурь в апреле 2025 года
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало свой прогноз космической погоды:
1 апреля - 2 (спокойствие);
2 апреля - 2 (спокойствие);
3 апреля - 3 (неспокойно);
4 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);
5 апреля - 6 (умеренная магнитная буря);
6 апреля - 3 (неспокойно);
7 апреля - 3 (неспокойно);
8 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);
9 апреля - 6 (умеренная магнитная буря);
10 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);
11 апреля - 4 (активность);
12 апреля - 3 (неспокойно);
13 апреля - 4 (активность);
14 апреля - 3 (неспокойно);
15 апреля - 3 (неспокойно);
16 апреля - 2 (спокойствие);
17 апреля - 3 (неспокойно);
18 апреля - 3 (неспокойно);
19 апреля - 3 (неспокойно);
20 апреля - 3 (неспокойно);
21 апреля - 4 (активность);
22 апреля - 4 (активность);
23 апреля - 4 (активность);
24 апреля - 4 (активность);
25 апреля - 3 (неспокойно);
26 апреля - 3 (неспокойно).
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