Магнитные бури в апреле — известны опасные даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Магнитные бури в апреле — известны опасные даты

Календарь магнитных бурь в апреле 2025 года
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Источник:  online.ua

Второй месяц весны обещает быть относительно спокойным, ведь прогнозируется всего несколько дней с небольшими и умеренными магнитными бурями.

Главные тезисы

  • Ознакомьтесь с прогнозом Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
  • Kp-индекс – это глобальный индекс геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).

Календарь магнитных бурь в апреле 2025 года

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало свой прогноз космической погоды:

  • 1 апреля - 2 (спокойствие);

  • 2 апреля - 2 (спокойствие);

  • 3 апреля - 3 (неспокойно);

  • 4 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);

  • 5 апреля - 6 (умеренная магнитная буря);

  • 6 апреля - 3 (неспокойно);

  • 7 апреля - 3 (неспокойно);

  • 8 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);

  • 9 апреля - 6 (умеренная магнитная буря);

  • 10 апреля - 5 (небольшая магнитная буря);

  • 11 апреля - 4 (активность);

  • 12 апреля - 3 (неспокойно);

  • 13 апреля - 4 (активность);

  • 14 апреля - 3 (неспокойно);

  • 15 апреля - 3 (неспокойно);

  • 16 апреля - 2 (спокойствие);

  • 17 апреля - 3 (неспокойно);

  • 18 апреля - 3 (неспокойно);

  • 19 апреля - 3 (неспокойно);

  • 20 апреля - 3 (неспокойно);

  • 21 апреля - 4 (активность);

  • 22 апреля - 4 (активность);

  • 23 апреля - 4 (активность);

  • 24 апреля - 4 (активность);

  • 25 апреля - 3 (неспокойно);

  • 26 апреля - 3 (неспокойно).

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