Магнітні бурі у серпні — відомі небезпечні дати

Національнк управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попереджає, що протягом поточного місяця людство відчує на собі вплив одразу кількох магнітних бур, тому варто підготуватися до них.
Головні тези:
- Kp-індекс відображає рівень геомагнітної активності, де 0 означає відсутність активності, а 9 – екстремальну бурю.
- Підготуйтесь до потенційних магнітних бур у серпні, щоб захистити себе та техніку від негативних впливів.
Магнітні бурі у серпні — що відомо
Науковці звертають увагу на те, що потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу.
Що важливо розуміти, йдеться про глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 — відсутність активності, а 9 — екстремальна магнітна буря).
Космічна погода у серпні буде виглядати наступним чином:
1 серпня — 3 (неспокій);
2 серпня — 2 (спокій);
3 серпня — 2 (спокій);
4 серпня — 4 (активність);
5 серпня — 3 (неспокій);
6 серпня — 2 (спокій);
7 серпня — 5 (невелика магнітна буря);
8 серпня — 4 (активність);
9 серпня — 5 (невелика магнітна буря);
10 серпня — 4 (активність);
11 серпня — 5 (невелика магнітна буря);
12 серпня — 4 (активність);
13 серпня — 5 (невелика магнітна буря);
14 серпня — 4 (активність);
15 серпня — 3 (неспокій);
16 серпня — 2 (спокій);
17 серпня — 2 (спокій);
18 серпня — 4 (активність);
19 серпня — 5 (невелика магнітна буря);
20 серпня — 4 (активність);
21 серпня — 3 (неспокій);
22 серпня — 4 (активність);
23 серпня — 2 (спокій).
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