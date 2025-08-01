Магнітні бурі у серпні — відомі небезпечні дати
Категорія
Наука та медицина
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Магнітні бурі у серпні — відомі небезпечні дати

Магнітні бурі у серпні — що відомо
Джерело:  online.ua

Національнк управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) попереджає, що протягом поточного місяця людство відчує на собі вплив одразу кількох магнітних бур, тому варто підготуватися до них.

Головні тези:

  • Kp-індекс відображає рівень геомагнітної активності, де 0 означає відсутність активності, а 9 – екстремальну бурю.
  • Підготуйтесь до потенційних магнітних бур у серпні, щоб захистити себе та техніку від негативних впливів.

Магнітні бурі у серпні — що відомо

Науковці звертають увагу на те, що потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу.

Що важливо розуміти, йдеться про глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 — відсутність активності, а 9 — екстремальна магнітна буря).

Космічна погода у серпні буде виглядати наступним чином:

  • 1 серпня — 3 (неспокій);

  • 2 серпня — 2 (спокій);

  • 3 серпня — 2 (спокій);

  • 4 серпня — 4 (активність);

  • 5 серпня — 3 (неспокій);

  • 6 серпня — 2 (спокій);

  • 7 серпня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 8 серпня — 4 (активність);

  • 9 серпня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 10 серпня — 4 (активність);

  • 11 серпня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 12 серпня — 4 (активність);

  • 13 серпня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 14 серпня — 4 (активність);

  • 15 серпня — 3 (неспокій);

  • 16 серпня — 2 (спокій);

  • 17 серпня — 2 (спокій);

  • 18 серпня — 4 (активність);

  • 19 серпня — 5 (невелика магнітна буря);

  • 20 серпня — 4 (активність);

  • 21 серпня — 3 (неспокій);

  • 22 серпня — 4 (активність);

  • 23 серпня — 2 (спокій).

Фото: swpc.noaa.gov

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