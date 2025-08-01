Магнитные бури в августе — известны опасные даты

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает, что в течение текущего месяца человечество испытает на себе влияние сразу нескольких магнитных бурь, поэтому стоит подготовиться к ним.
Главные тезисы
- Kp-индекс отражает уровень геомагнитной активности, где 0 означает отсутствие активности, а 9 – экстремальную бурю.
- Подготовьтесь к потенциальным магнитным бурям в августе, чтобы защитить себя и технику от негативных воздействий.
Магнитные бури в августе — что известно
Ученые обращают внимание на то, что мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.
Что важно понимать, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).
Космическая погода в августе будет выглядеть так:
1 августа — 3 (неспокойно);
2 августа — 2 (спокойно);
3 августа — 2 (спокойно);
4 августа — 4 (активность);
5 августа — 3 (неспокойно);
6 августа — 2 (спокойно);
7 августа — 5 (небольшая магнитная буря);
8 августа — 4 (активность);
9 августа — 5 (небольшая магнитная буря);
10 августа — 4 (активность);
11 августа — 5 (небольшая магнитная буря);
12 августа — 4 (активность);
13 августа — 5 (небольшая магнитная буря);
14 августа — 4 (активность);
15 августа — 3 (неспокойно);
16 августа — 2 (спокойно);
17 августа — 2 (спокойно);
18 августа — 4 (активность);
19 августа — 5 (небольшая магнитная буря);
20 августа — 4 (активность);
21 августа — 3 (неспокойно);
22 августа — 4 (активность);
23 августа — 2 (спокойно).
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