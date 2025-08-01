Магнитные бури в августе — известны опасные даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Магнитные бури в августе — известны опасные даты

Магнитные бури в августе – что известно
Читати українською
Источник:  online.ua

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает, что в течение текущего месяца человечество испытает на себе влияние сразу нескольких магнитных бурь, поэтому стоит подготовиться к ним.

Главные тезисы

  • Kp-индекс отражает уровень геомагнитной активности, где 0 означает отсутствие активности, а 9 – экстремальную бурю.
  • Подготовьтесь к потенциальным магнитным бурям в августе, чтобы защитить себя и технику от негативных воздействий.

Магнитные бури в августе — что известно

Ученые обращают внимание на то, что мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.

Что важно понимать, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).

Космическая погода в августе будет выглядеть так:

  • 1 августа — 3 (неспокойно);

  • 2 августа — 2 (спокойно);

  • 3 августа — 2 (спокойно);

  • 4 августа — 4 (активность);

  • 5 августа — 3 (неспокойно);

  • 6 августа — 2 (спокойно);

  • 7 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 8 августа — 4 (активность);

  • 9 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 10 августа — 4 (активность);

  • 11 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 12 августа — 4 (активность);

  • 13 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 14 августа — 4 (активность);

  • 15 августа — 3 (неспокойно);

  • 16 августа — 2 (спокойно);

  • 17 августа — 2 (спокойно);

  • 18 августа — 4 (активность);

  • 19 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 20 августа — 4 (активность);

  • 21 августа — 3 (неспокойно);

  • 22 августа — 4 (активность);

  • 23 августа — 2 (спокойно).

Фото: swpc.noaa.gov

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
36 миллиардов солнц. Астрономы раскрыли одну из главных тайн космоса
черная дыра
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?