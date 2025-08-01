Магнитные бури в августе — известны опасные даты

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает, что в течение текущего месяца человечество испытает на себе влияние сразу нескольких магнитных бурь, поэтому стоит подготовиться к ним.

Магнитные бури в августе — что известно

Ученые обращают внимание на то, что мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.

Что важно понимать, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).

Космическая погода в августе будет выглядеть так:

1 августа — 3 (неспокойно);

2 августа — 2 (спокойно);

3 августа — 2 (спокойно);

4 августа — 4 (активность);

5 августа — 3 (неспокойно);

6 августа — 2 (спокойно);

7 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

8 августа — 4 (активность);

9 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

10 августа — 4 (активность);

11 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

12 августа — 4 (активность);

13 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

14 августа — 4 (активность);

15 августа — 3 (неспокойно);

16 августа — 2 (спокойно);

17 августа — 2 (спокойно);

18 августа — 4 (активность);

19 августа — 5 (небольшая магнитная буря);

20 августа — 4 (активность);

21 августа — 3 (неспокойно);

22 августа — 4 (активность);

23 августа — 2 (спокойно).