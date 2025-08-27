Магнітні бурі у вересні — відомі небезпечні дати

За словами експертів, у вересні буде одразу кілька днів з магнітними бурями. Фахівці звертають увагу на те, що переважна більшість припаде на початок місяця.

Магнітні бурі у вересні

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікувало 27-денний прогноз космічної погоди.

Що важливо розуміти, потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу.

За словами експертів, йдеться про глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

Космічна погода у вересні:

1 вересня – 2 (спокій);

2 вересня – 2 (спокій);

3 вересня – 2 (спокій);

4 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

5 вересня – 6 (помірна магнітна буря);

6 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

7 вересня – 4 (активність);

8 вересня – 4 (активність);

9 вересня – 4 (активність);

10 вересня – 4 (активність);

11 вересня – 2 (спокій);

12 вересня – 2 (спокій);

13 вересня – 2 (спокій);

14 вересня – 2 (спокій);

15 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

16 вересня – 4 (активність);

17 вересня – 3 (неспокій);

18 вересня – 4 (активність);

19 вересня – 3 (неспокій);

20 вересня – 3 (неспокій).

Що важливо розуміти, минулого року Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останнє десятиліття.