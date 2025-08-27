Магнітні бурі у вересні — відомі небезпечні дати

За словами експертів, у вересні буде одразу кілька днів з магнітними бурями. Фахівці звертають увагу на те, що переважна більшість припаде на початок місяця.
Головні тези:
- Прогноз оприлюднило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
- Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності.
Магнітні бурі у вересні
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікувало 27-денний прогноз космічної погоди.
Що важливо розуміти, потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу.
За словами експертів, йдеться про глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
Космічна погода у вересні:
1 вересня – 2 (спокій);
2 вересня – 2 (спокій);
3 вересня – 2 (спокій);
4 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
5 вересня – 6 (помірна магнітна буря);
6 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
7 вересня – 4 (активність);
8 вересня – 4 (активність);
9 вересня – 4 (активність);
10 вересня – 4 (активність);
11 вересня – 2 (спокій);
12 вересня – 2 (спокій);
13 вересня – 2 (спокій);
14 вересня – 2 (спокій);
15 вересня – 5 (невелика магнітна буря);
16 вересня – 4 (активність);
17 вересня – 3 (неспокій);
18 вересня – 4 (активність);
19 вересня – 3 (неспокій);
20 вересня – 3 (неспокій).
Що важливо розуміти, минулого року Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останнє десятиліття.
