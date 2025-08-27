Магнітні бурі у вересні — відомі небезпечні дати
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Магнітні бурі у вересні — відомі небезпечні дати

Магнітні бурі у вересні
Джерело:  online.ua

За словами експертів, у вересні буде одразу кілька днів з магнітними бурями. Фахівці звертають увагу на те, що переважна більшість припаде на початок місяця.

Головні тези:

  • Прогноз оприлюднило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
  • Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності. 

Магнітні бурі у вересні

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) опублікувало 27-денний прогноз космічної погоди.

Що важливо розуміти, потужність збурення магнітного поля Землі визначають за допомогою Kp-індексу.

За словами експертів, йдеться про глобальний показник геомагнітної активності, що вимірюється за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

Космічна погода у вересні:

  • 1 вересня – 2 (спокій);

  • 2 вересня – 2 (спокій);

  • 3 вересня – 2 (спокій);

  • 4 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

  • 5 вересня – 6 (помірна магнітна буря);

  • 6 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

  • 7 вересня – 4 (активність);

  • 8 вересня – 4 (активність);

  • 9 вересня – 4 (активність);

  • 10 вересня – 4 (активність);

  • 11 вересня – 2 (спокій);

  • 12 вересня – 2 (спокій);

  • 13 вересня – 2 (спокій);

  • 14 вересня – 2 (спокій);

  • 15 вересня – 5 (невелика магнітна буря);

  • 16 вересня – 4 (активність);

  • 17 вересня – 3 (неспокій);

  • 18 вересня – 4 (активність);

  • 19 вересня – 3 (неспокій);

  • 20 вересня – 3 (неспокій).

Що важливо розуміти, минулого року Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останнє десятиліття.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі кільце Ейнштейна — фото
космос
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Як зробити селфі в космосі — ексінженер NASA вигадав простий спосіб
Селфі в космосі - цілком досяжна мрія
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?