Магнитные бури в сентябре — известны опасные даты

По словам экспертов, в сентябре будет сразу несколько дней с магнитными бурями. Специалисты обращают внимание на то, что подавляющее большинство будет в начале месяца.
Главные тезисы
- Прогноз обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
- Солнце вошло в фазу своей наибольшей активности.
Магнитные бури в сентябре
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало 27-дневный прогноз космической погоды.
Что важно понимать, мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.
По словам экспертов, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).
Космическая погода в сентябре:
1 сентября – 2 (спокойствие);
2 сентября – 2 (спокойствие);
3 сентября – 2 (спокойствие);
4 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);
5 сентября – 6 (умеренная магнитная буря);
6 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);
7 сентября – 4 (активность);
8 сентября – 4 (активность);
9 сентября – 4 (активность);
10 сентября – 4 (активность);
11 сентября – 2 (спокойствие);
12 сентября – 2 (спокойствие);
13 сентября – 2 (спокойствие);
14 сентября – 2 (спокойствие);
15 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);
16 сентября – 4 (активность);
17 сентября – 3 (неспокойно);
18 сентября – 4 неспокойно);
19 сентября – 3 (неспокойно);
20 сентября – 3 (неспокойно).
Что важно понимать, в прошлом году Солнце вошло в фазу своей наибольшей активности за последнее десятилетие.
