Магнитные бури в сентябре — известны опасные даты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Магнитные бури в сентябре — известны опасные даты

Магнитные бури в сентябре
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам экспертов, в сентябре будет сразу несколько дней с магнитными бурями. Специалисты обращают внимание на то, что подавляющее большинство будет в начале месяца.

Главные тезисы

  • Прогноз обнародовало Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
  • Солнце вошло в фазу своей наибольшей активности.

Магнитные бури в сентябре

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало 27-дневный прогноз космической погоды.

Что важно понимать, мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.

По словам экспертов, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).

Космическая погода в сентябре:

  • 1 сентября – 2 (спокойствие);

  • 2 сентября – 2 (спокойствие);

  • 3 сентября – 2 (спокойствие);

  • 4 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

  • 5 сентября – 6 (умеренная магнитная буря);

  • 6 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

  • 7 сентября – 4 (активность);

  • 8 сентября – 4 (активность);

  • 9 сентября – 4 (активность);

  • 10 сентября – 4 (активность);

  • 11 сентября – 2 (спокойствие);

  • 12 сентября – 2 (спокойствие);

  • 13 сентября – 2 (спокойствие);

  • 14 сентября – 2 (спокойствие);

  • 15 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

  • 16 сентября – 4 (активность);

  • 17 сентября – 3 (неспокойно);

  • 18 сентября – 4 неспокойно);

  • 19 сентября – 3 (неспокойно);

  • 20 сентября – 3 (неспокойно).

Что важно понимать, в прошлом году Солнце вошло в фазу своей наибольшей активности за последнее десятилетие.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе кольцо Эйнштейна — фото
Кольцо Эйнштейна и интересные факты о нем
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Как сделать селфи в космосе — экс-инженер NASA придумал простой способ
Селфи в космосе – вполне достижимая мечта
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?