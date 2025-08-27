Магнитные бури в сентябре — известны опасные даты

По словам экспертов, в сентябре будет сразу несколько дней с магнитными бурями. Специалисты обращают внимание на то, что подавляющее большинство будет в начале месяца.

Магнитные бури в сентябре

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало 27-дневный прогноз космической погоды.

Что важно понимать, мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса.

По словам экспертов, речь идет о глобальном показателе геомагнитной активности, измеряемом по шкале от 0 до 9 (где 0 – отсутствие активности, а 9 – экстремальная магнитная буря).

Космическая погода в сентябре:

1 сентября – 2 (спокойствие);

2 сентября – 2 (спокойствие);

3 сентября – 2 (спокойствие);

4 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

5 сентября – 6 (умеренная магнитная буря);

6 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

7 сентября – 4 (активность);

8 сентября – 4 (активность);

9 сентября – 4 (активность);

10 сентября – 4 (активность);

11 сентября – 2 (спокойствие);

12 сентября – 2 (спокойствие);

13 сентября – 2 (спокойствие);

14 сентября – 2 (спокойствие);

15 сентября – 5 (небольшая магнитная буря);

16 сентября – 4 (активность);

17 сентября – 3 (неспокойно);

18 сентября – 4 неспокойно);

19 сентября – 3 (неспокойно);

20 сентября – 3 (неспокойно).

Что важно понимать, в прошлом году Солнце вошло в фазу своей наибольшей активности за последнее десятилетие.