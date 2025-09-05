Майк Тайсон і Флойд Мейвезер домовилися про бій — перші подробиці
Майк Тайсон і Флойд Мейвезер домовилися про бій — перші подробиці

Що відомо про бій Тайсона та Мейвезера
online.ua

Уже в 2026 року відбудеться довгоочікуваний бій легенд боксу: Майк Тайсон (50-6, 44 КО) та Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) врешті-решт зустрінуться на ринзі.

Головні тези:

  • Флойд Мейвезер повернувся до боксу після завершення кар'єри та розгромив Конора Мак-Грегора.
  • Майк Тайсон зазнав поразки від Джейка Пола, який на 30 років молодший за нього.

Факт підготовки до бою підтвердив сам "Залізний Майк" у своїх соціальних мережах.

Згідно з останніми даними, легендарні боксери підписали угоду на поєдинок.

За організацію цього видовища буде відповідальною американська компанія CSI Sports/Fight Sports.

Конкретна дата бою наразі не розкривається, однак відомо, що шоу запланували провести навесні 2026 року.

Що важливо розуміти, Флойд Мейвезер оголосив про завершення своєї кар'єри у 2015 році. Це сталося після перемоги над Андре Берто.

Однак уже за два роки він відновив свою кар'єру, щоб провести поєдинок проти Конора Мак-Грегора за правилами боксу.

Мейвезер заробив ще 280 млн доларів та нокаутував ірландця в 10 раунді.

Як уже згадувалося раніше, Майк Тайсон перестав битися на професійному рівні ще 20 років тому.

На рахунку “Залізного Майка” — 58 боїв (50 перемог і 6 поразок, ще два поєдинки закінчилися без результату).

У листопаді 2020-го Майк провів виставковий бій проти Роя Джонса. Поєдинок тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився внічию, а в листопаді 2024-го легендарний Тайсон зазнав поразки від американського блогера та боксера Джейка Пола, який на 30 років молодший за "Залізного Майка".

