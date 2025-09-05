Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой — первые подробности

Уже в 2026 году состоится долгожданное сражение легенды бокса: Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) в конце концов встретятся на ринге.
Главные тезисы
- Флойд Мейвезер вернулся в бокс после завершения карьеры и разгромил Конора Мак-Грегора.
- Майк Тайсон потерпел поражение от Джейка Пола, который на 30 лет младше его.
Что известно про бой Тайсона и Мейвезера
Факт подготовки к бою подтвердил сам "Железный Майк" в своих социальных сетях.
Согласно последним данным, легендарные боксеры уже подписали соглашение о поединке.
За организацию этого зрелища будет ответственна американская компания CSI Sports/Fight Sports.
Конкретная дата боя не раскрывается, однако известно, что шоу запланировали провести весной 2026 года.
Что важно понимать, Флойд Мэйуэзер объявил о завершении своей карьеры в 2015 году. Это произошло после победы над Андре Берто.
Однако уже через два года он возобновил свою карьеру, чтобы провести поединок против Конора Мак-Грегора по правилам бокса.
Мейвезер заработал еще 280 млн. долларов и нокаутировал ирландца в 10 раунде.
Как уже упоминалось ранее, Майк Тайсон перестал драться на профессиональном уровне еще 20 лет назад.
На счету "Железного Майка" — 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка закончились без результата).
