Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой — первые подробности

Уже в 2026 году состоится долгожданное сражение легенды бокса: Майк Тайсон (50-6, 44 КО) и Флойд Мейвезер (50-0, 27 KO) в конце концов встретятся на ринге.

Что известно про бой Тайсона и Мейвезера

Факт подготовки к бою подтвердил сам "Железный Майк" в своих социальных сетях.

Согласно последним данным, легендарные боксеры уже подписали соглашение о поединке.

За организацию этого зрелища будет ответственна американская компания CSI Sports/Fight Sports.

Конкретная дата боя не раскрывается, однако известно, что шоу запланировали провести весной 2026 года.

Что важно понимать, Флойд Мэйуэзер объявил о завершении своей карьеры в 2015 году. Это произошло после победы над Андре Берто.

Однако уже через два года он возобновил свою карьеру, чтобы провести поединок против Конора Мак-Грегора по правилам бокса.

Мейвезер заработал еще 280 млн. долларов и нокаутировал ирландца в 10 раунде.

Как уже упоминалось ранее, Майк Тайсон перестал драться на профессиональном уровне еще 20 лет назад.

На счету "Железного Майка" — 58 боев (50 побед и 6 поражений, еще два поединка закончились без результата).