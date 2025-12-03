Майже 500 людей загинули на Шрі-Ланці через потужний циклон

На Шрі-Ланці кількість загиблих унаслідок спричинених циклоном повеней і зсувів сягнула 474, тривають пошуки понад 350 осіб, які вважаються зниклими безвісти.
Головні тези:
- Потужний циклон на Шрі-Ланці призвів до загибелі понад 470 осіб.
- Пошуки понад 350 осіб тривають після циклону, який спричинив найсильнішу повінь за десятиліття.
- На Шрі-Ланці 1,2 мільйона людей постраждало від наслідків циклону, який також призвів до зсувів та руйнувань.
Потужний циклон забрав життя 474 людей на Шрі-Ланці
Минулого тижня циклон Дітва пронісся острівною державою в Індійському океані, спричинивши найсильнішу повінь впродовж десятиліття і зсуви ґрунту у центральному регіоні Маватура. 13 будинків були зруйновані внаслідок зсуву, що стався посеред ночі.
Селяни лопатами розчищають бруд, шукаючи тіла родичів та друзів.
За даними уряду, загалом на Шрі-Ланці від стихії постраждало 1,2 мільйона людей.
Циклон прийшов на тлі смертоносних штормів у Південній та Південно-Східній Азії, що спричинили сотні жертв і руйнування в Індонезії, Малайзії та Таїланді.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-