Майже 500 людей загинули на Шрі-Ланці через потужний циклон

На Шрі-Ланці кількість загиблих унаслідок спричинених циклоном повеней і зсувів сягнула 474, тривають пошуки понад 350 осіб, які вважаються зниклими безвісти.

Потужний циклон забрав життя 474 людей на Шрі-Ланці

Минулого тижня циклон Дітва пронісся острівною державою в Індійському океані, спричинивши найсильнішу повінь впродовж десятиліття і зсуви ґрунту у центральному регіоні Маватура. 13 будинків були зруйновані внаслідок зсуву, що стався посеред ночі.

Селяни лопатами розчищають бруд, шукаючи тіла родичів та друзів.

За даними уряду, загалом на Шрі-Ланці від стихії постраждало 1,2 мільйона людей.

Шрі-Ланка після повені

Циклон прийшов на тлі смертоносних штормів у Південній та Південно-Східній Азії, що спричинили сотні жертв і руйнування в Індонезії, Малайзії та Таїланді.