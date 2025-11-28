Смертоносні повені вирують у Південно-Східній Азії — загинули понад 320 осіб
Категорія
Події
Дата публікації

Смертоносні повені вирують у Південно-Східній Азії — загинули понад 320 осіб

повінь
Read in English
Джерело:  Reuters

Кількість загиблих від повені в Індонезії, Малайзії та Таїланді зросла щонайменше до 321 особи 28 листопада, тоді як влада працює над порятунком громадян, відновленням електропостачання та зв’язку, а також координує відновлювальні зусилля, оскільки вода почала відступати.

Головні тези:

  • Понад 320 осіб загинули внаслідок смертоносної повені в Південно-Східній Азії.
  • Стихійне лихо спричинене циклонами призвело до затоплення великих територій трьох країн.
  • Індонезія виявилася найбільш постраждалою країною з підтвердженими 174 загиблими та 79 зниклими безвісти.

Повені у Південно-Східній Азії забрали життя 321 особи

Великі частини територій трьох країн Південно-Східної Азії вже тиждень страждають від злив, спричинених циклонами, до того ж у Малаккській протоці сформувався рідкісний тропічний шторм.

На сильно постраждалому індонезійському острові Суматра в п'ятницю було підтверджено загибель 174 осіб, — повідомив на пресбрифінгу голова індонезійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сухар’янто.

Він додав, що, хоча дощі припинилися, 79 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а тисячі сімей були переміщені.

Уряд Таїланду заявив, що 145 людей загинули внаслідок повені у восьми південних провінціях. За оцінками урядовців, загалом у країні від стихії постраждало понад 3,5 мільйона людей.

Зазначається, що дощ нарешті припинився в п'ятницю у південному місті Хатьяй, найбільш ураженій частині Таїланду. Але мешканці все ще перебувають по кісточки у паводкових водах, здебільшого без електрики, оцінюючи збитки, завдані їхньому майну за останній тиждень.

Повінь у Малайзії

У сусідній Малайзії, де підтверджено загибель двох людей, тропічний шторм «Сеньяр» обрушився на берег близько опівночі і з того часу ослаб, але метеорологічні служби все ще готуються до сильних дощів та вітру і попереджають, що бурхливе море може становити небезпеку для малих човнів.

Зазначається, що в країні 30 тис евакуйованих залишаються в укриттях, що помітно менше ніж, ніж там переховувалось у четвер (34 тис).

Міністерство закордонних справ Малайзії заявило в п’ятницю, що вже евакуювало 1459 громадян Малайзії, які через повінь застрягли в готелях Таїланду, відомство працюватиме над порятунком решти 300 осіб, які все ще перебувають у зонах повені.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зливи у Саудівській Аравії спровокували масштабну повінь — відео
Повінь у Саудівській Аравії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна повінь вирує в Нігерії — загинули понад 150 людей
повінь
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна повінь у Пакистані призвела до загибелі понад 300 осіб
повінь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?