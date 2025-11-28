Смертоносні повені вирують у Південно-Східній Азії — загинули понад 320 осіб

Кількість загиблих від повені в Індонезії, Малайзії та Таїланді зросла щонайменше до 321 особи 28 листопада, тоді як влада працює над порятунком громадян, відновленням електропостачання та зв’язку, а також координує відновлювальні зусилля, оскільки вода почала відступати.

Повені у Південно-Східній Азії забрали життя 321 особи

Великі частини територій трьох країн Південно-Східної Азії вже тиждень страждають від злив, спричинених циклонами, до того ж у Малаккській протоці сформувався рідкісний тропічний шторм.

На сильно постраждалому індонезійському острові Суматра в п'ятницю було підтверджено загибель 174 осіб, — повідомив на пресбрифінгу голова індонезійського агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сухар’янто.

Він додав, що, хоча дощі припинилися, 79 людей все ще вважаються зниклими безвісти, а тисячі сімей були переміщені.

Уряд Таїланду заявив, що 145 людей загинули внаслідок повені у восьми південних провінціях. За оцінками урядовців, загалом у країні від стихії постраждало понад 3,5 мільйона людей. Поширити

Зазначається, що дощ нарешті припинився в п'ятницю у південному місті Хатьяй, найбільш ураженій частині Таїланду. Але мешканці все ще перебувають по кісточки у паводкових водах, здебільшого без електрики, оцінюючи збитки, завдані їхньому майну за останній тиждень.

Повінь у Малайзії

У сусідній Малайзії, де підтверджено загибель двох людей, тропічний шторм «Сеньяр» обрушився на берег близько опівночі і з того часу ослаб, але метеорологічні служби все ще готуються до сильних дощів та вітру і попереджають, що бурхливе море може становити небезпеку для малих човнів.

Зазначається, що в країні 30 тис евакуйованих залишаються в укриттях, що помітно менше ніж, ніж там переховувалось у четвер (34 тис).

Міністерство закордонних справ Малайзії заявило в п’ятницю, що вже евакуювало 1459 громадян Малайзії, які через повінь застрягли в готелях Таїланду, відомство працюватиме над порятунком решти 300 осіб, які все ще перебувають у зонах повені.