Масштабна повінь вирує в Нігерії — загинули понад 150 людей
Категорія
Події
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Масштабна повінь вирує в Нігерії — загинули понад 150 людей

повінь
Джерело:  Reuters

У Нігерії кількість загиблих унаслідок повені у штаті Нігер сягнула 151 особи, понад три тисячі людей були змушені залишити свої домівки.

Головні тези:

  • У штаті Нігер в Нігерії загинуло 151 людина внаслідок повені, понад 500 домогосподарств постраждало.
  • Понад 3000 людей були евакуйовані зі своїх домівок через повінь у Нігерії.

У Нігерії внаслідок повені загинула 151 особа

За даними Агентства з надзвичайних ситуацій штату Нігер, унаслідок повені постраждало понад 500 домогосподарств, понад 3000 людей були евакуйовані.

Нігерія схильна до повеней під час сезону дощів, який розпочався у квітні.

У 2022 році найсильніша хвиля повеней у країні за понад десять років забрала життя понад сотні життів та знищила 440 тис гектарів сільськогосподарських угідь.

Станом на ранок 31 травня кількість загиблих унаслідок повеней у Нігерії, спричинених зливами, становила 110 осіб.

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