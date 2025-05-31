Масштабное наводнение бушует в Нигерии — погибли более 150 человек

В Нигерии число погибших в результате наводнения в штате Нигер достигло 151 человека, более трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В Нигерии в результате наводнения погиб 151 человек

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер, в результате наводнения пострадало более 500 домохозяйств, более 3000 человек были эвакуированы.

Нигерия подвержена наводнениям во время сезона дождей, который начался в апреле.

В 2022 году сильнейшая волна наводнений в стране за десять лет унесла жизни более сотни жизней и уничтожила 440 тыс гектаров сельскохозяйственных угодий.

По состоянию на утро 31 мая количество погибших в результате наводнений в Нигерии, вызванных ливнями, составило 110 человек.