Масштабное наводнение бушует в Нигерии — погибли более 150 человек

В Нигерии число погибших в результате наводнения в штате Нигер достигло 151 человека, более трех тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Главные тезисы
- Более 150 человек погибли в результате наводнения в Нигерии, сотни домохозяйств пострадали.
- Более 3000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения в штате Нигер.
В Нигерии в результате наводнения погиб 151 человек
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер, в результате наводнения пострадало более 500 домохозяйств, более 3000 человек были эвакуированы.
Нигерия подвержена наводнениям во время сезона дождей, который начался в апреле.
В 2022 году сильнейшая волна наводнений в стране за десять лет унесла жизни более сотни жизней и уничтожила 440 тыс гектаров сельскохозяйственных угодий.
По состоянию на утро 31 мая количество погибших в результате наводнений в Нигерии, вызванных ливнями, составило 110 человек.
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