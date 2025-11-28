Смертоносные наводнения бушуют в Юго-Восточной Азии — погибли более 320 человек

Число погибших от наводнения в Индонезии, Малайзии и Таиланде возросло, по меньшей мере, до 321 человека 28 ноября, тогда как власти работают над спасением граждан, восстановлением электроснабжения и связи, а также координируют восстановительные усилия, поскольку вода начала отступать.

Наводнения в Юго-Восточной Азии унесли жизни 321 человека

Большие части территорий трех стран Юго-Восточной Азии уже неделю страдают от ливней, вызванных циклонами, к тому же в Малаккском проливе сформировался редкий тропический шторм.

На сильно пострадавшем индонезийском острове Суматра в пятницу была подтверждена гибель 174 человек, сообщил на прессбрифинге глава индонезийского агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарьянто.

Он добавил, что, хотя дожди прекратились, 79 человек все еще числятся пропавшими без вести, а тысячи семей были перемещены.

Правительство Таиланда заявило, что 145 человек погибли в результате наводнения в восьми южных провинциях. По оценкам чиновников, всего в стране от стихии пострадало более 3,5 миллионов человек.

Отмечается, что дождь наконец-то прекратился в пятницу в южном городе Хатьяй, наиболее пораженной части Таиланда. Но жители все еще находятся по косточкам в паводковых водах, в основном без электричества, оценивая ущерб, нанесенный их имуществу за последнюю неделю.

Наводнение в Малайзии

В соседней Малайзии, где подтверждена гибель двух человек, тропический шторм «Сеньяр» обрушился на берег около полуночи и с тех пор ослаб, но метеорологические службы все еще готовятся к сильным дождям и ветру и предупреждают, что бурное море может представлять опасность для малых лодок.

Отмечается, что в стране 30 тыс. эвакуированных остаются в укрытиях, что заметно меньше, чем там скрывалось в четверг (34 тыс.).

Министерство иностранных дел Малайзии заявило в пятницу, что уже эвакуировало 1459 граждан Малайзии, которые из-за наводнения застряли в гостиницах Таиланда, ведомство будет работать над спасением остальных 300 человек, все еще находящихся в зонах наводнения.