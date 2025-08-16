Масштабное наводнение в Пакистане привело к гибели более 300 человек
Масштабное наводнение в Пакистане привело к гибели более 300 человек

Сильные ливни и внезапные наводнения в северо-западной части Пакистана привели к гибели сотен людей и масштабным разрушениям.

Главные тезисы

  • Более 300 человек погибли из-за масштабного наводнения в Пакистане.
  • Спасательные операции усложнены сложными погодными условиями, что приводит к дополнительным потерям.
  • Экстремальные явления погоды связывают с изменениями климата и проблемами управления водными ресурсами.

В Пакистане из-за наводнения погибли более 300 человек

По состоянию на 16 августа 307 человек погибли из-за интенсивных дождей и наводнений в горных регионах Хайбер-Пахтунхвы, в том числе в округах Бунер, Сват и Баджор.

В Бунере подтверждены 184 погибших после внезапной бури, повлекшей мгновенное наводнение. В Баджоре семья Саидуллы погибла, когда молния попала в их дом, вызвав обвал крыши.

Спасательные операции усложнены сложными погодными условиями. Во время одной из миссий погибли пятеро спасателей после аварии вертолета. Местные власти сообщают о многочисленных пропавших без вести и значительных разрушениях инфраструктуры.

Погибшие из-за наводнения в Пакистане

Метеорологи связывают такие экстремальные явления погоды с изменениями климата и недостаточно эффективным управлением водными ресурсами.

Это наводнение стало одной из самых больших природных катастроф в регионе за последние годы. Правительство Пакистана объявило национальную траур, а международное сообщество уже выразило готовность оказать гуманитарную помощь.

Части соседних Индии и Непала также сильно пострадали от сильных дождей, наводнений и других инцидентов, связанных с дождем в течение последней недели.

15 августа спасательный вертолет разбился из-за плохой погоды, в результате чего погибли пять членов экипажа.

