Масштабна повінь у Пакистані призвела до загибелі понад 300 осіб
Категорія
Події
Дата публікації

Масштабна повінь у Пакистані призвела до загибелі понад 300 осіб

повінь
Read in English
Джерело:  Reuters

Сильні зливи та раптові повені в північно-західній частині Пакистану призвели до загибелі сотень людей та масштабних руйнувань.

Головні тези:

  • У Пакистані через масштабну повінь загинуло понад 300 людей, а також спричинені значні руйнування.
  • Рятувальні операції ускладнені складними погодними умовами, що спричинює додаткові втрати серед людей.
  • Пов’язують екстремальні погодні явища зі змінами клімату та недостатньо ефективним управлінням водними ресурсами.

У Пакистані через повінь загинули понад 300 людей

Станом на 16 серпня 307 людей загинули через інтенсивні дощі та повені в гірських регіонах Хайбер-Пахтунхви, зокрема в округах Бунер, Сват і Баджор.

У Бунері підтверджено 184 загиблих після раптової бурі, яка спричинила миттєву повінь. У Баджорі родина Саїдулли загинула, коли блискавка влучила в їхній будинок, спричинивши обвал даху.

Рятувальні операції ускладнені складними погодними умовами. Під час однієї з місій загинули п’ятеро рятувальників після аварії гелікоптера. Місцева влада повідомляє про численних зниклих безвісти та значні руйнування інфраструктури.

Загиблі через повінь у Пакистані

Метеорологи пов’язують такі екстремальні погодні явища зі змінами клімату та недостатньо ефективним управлінням водними ресурсами.

Ця повінь стала однією з найбільших природних катастроф у регіоні за останні роки. Уряд Пакистану оголосив національний траур, а міжнародна спільнота вже висловила готовність надати гуманітарну допомогу.

Частини сусідніх Індії та Непалу також сильно постраждали від сильних дощів, повеней та інших інцидентів, пов'язаних з дощем протягом останнього тижня.

15 серпня рятувальний вертоліт розбився через погану погоду, в результаті чого загинули п'ять членів екіпажу.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна повінь в Іспанії забрала життя майже сотні людей
Повінь в Іспанії
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Зливи у Саудівській Аравії спровокували масштабну повінь — відео
Повінь у Саудівській Аравії
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна повінь вирує в Нігерії — загинули понад 150 людей
повінь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?