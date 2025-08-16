Масштабна повінь у Пакистані призвела до загибелі понад 300 осіб

Сильні зливи та раптові повені в північно-західній частині Пакистану призвели до загибелі сотень людей та масштабних руйнувань.

У Пакистані через повінь загинули понад 300 людей

Станом на 16 серпня 307 людей загинули через інтенсивні дощі та повені в гірських регіонах Хайбер-Пахтунхви, зокрема в округах Бунер, Сват і Баджор.

У Бунері підтверджено 184 загиблих після раптової бурі, яка спричинила миттєву повінь. У Баджорі родина Саїдулли загинула, коли блискавка влучила в їхній будинок, спричинивши обвал даху.

Рятувальні операції ускладнені складними погодними умовами. Під час однієї з місій загинули п’ятеро рятувальників після аварії гелікоптера. Місцева влада повідомляє про численних зниклих безвісти та значні руйнування інфраструктури.

Метеорологи пов'язують такі екстремальні погодні явища зі змінами клімату та недостатньо ефективним управлінням водними ресурсами.

Ця повінь стала однією з найбільших природних катастроф у регіоні за останні роки. Уряд Пакистану оголосив національний траур, а міжнародна спільнота вже висловила готовність надати гуманітарну допомогу.

Частини сусідніх Індії та Непалу також сильно постраждали від сильних дощів, повеней та інших інцидентів, пов'язаних з дощем протягом останнього тижня.

15 серпня рятувальний вертоліт розбився через погану погоду, в результаті чого загинули п'ять членів екіпажу.