Почти 500 человек погибли на Шри-Ланке из-за мощного циклона

На Шри-Ланке количество погибших в результате вызванных циклоном наводнений и оползней достигло 474, продолжаются поиски более 350 человек, которые считаются пропавшими без вести.
Главные тезисы
- Последствия мощного циклона на Шри-Ланке: более 470 погибших и 1,2 миллиона пострадавших.
- Продолжаются поиски более 350 пропавших без вести людей после наводнений и оползней.
- Сильнейшее наводнение за десятилетия на Шри-Ланке вызвало разрушения и гибель многих.
Мощный циклон унес жизни 474 человек на Шри-Ланке
На прошлой неделе циклон Детва пронесся по островному государству в Индийском океане, вызвав сильнейшее наводнение на протяжении десятилетия и оползни в центральном регионе Маватура. 13 домов были разрушены в результате оползня, произошедшего посреди ночи.
Крестьяне лопатами расчищают грязь, отыскивая тела родственников и друзей.
По данным правительства, всего на Шри-Ланке от стихии пострадало 1,2 миллиона человек.
Циклон пришел на фоне смертоносных штормов в Южной и Юго-Восточной Азии, повлекших сотни жертв и разрушений в Индонезии, Малайзии и Таиланде.
