Почти 500 человек погибли на Шри-Ланке из-за мощного циклона

На Шри-Ланке количество погибших в результате вызванных циклоном наводнений и оползней достигло 474, продолжаются поиски более 350 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Мощный циклон унес жизни 474 человек на Шри-Ланке

На прошлой неделе циклон Детва пронесся по островному государству в Индийском океане, вызвав сильнейшее наводнение на протяжении десятилетия и оползни в центральном регионе Маватура. 13 домов были разрушены в результате оползня, произошедшего посреди ночи.

Крестьяне лопатами расчищают грязь, отыскивая тела родственников и друзей.

По данным правительства, всего на Шри-Ланке от стихии пострадало 1,2 миллиона человек.

Шри-Ланка после наводнения

Циклон пришел на фоне смертоносных штормов в Южной и Юго-Восточной Азии, повлекших сотни жертв и разрушений в Индонезии, Малайзии и Таиланде.