Почти 500 человек погибли на Шри-Ланке из-за мощного циклона
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Почти 500 человек погибли на Шри-Ланке из-за мощного циклона

Шри-Ланка
Читати українською
Источник:  Reuters

На Шри-Ланке количество погибших в результате вызванных циклоном наводнений и оползней достигло 474, продолжаются поиски более 350 человек, которые считаются пропавшими без вести.

Главные тезисы

  • Последствия мощного циклона на Шри-Ланке: более 470 погибших и 1,2 миллиона пострадавших.
  • Продолжаются поиски более 350 пропавших без вести людей после наводнений и оползней.
  • Сильнейшее наводнение за десятилетия на Шри-Ланке вызвало разрушения и гибель многих.

Мощный циклон унес жизни 474 человек на Шри-Ланке

На прошлой неделе циклон Детва пронесся по островному государству в Индийском океане, вызвав сильнейшее наводнение на протяжении десятилетия и оползни в центральном регионе Маватура. 13 домов были разрушены в результате оползня, произошедшего посреди ночи.

Крестьяне лопатами расчищают грязь, отыскивая тела родственников и друзей.

По данным правительства, всего на Шри-Ланке от стихии пострадало 1,2 миллиона человек.

Шри-Ланка после наводнения

Циклон пришел на фоне смертоносных штормов в Южной и Юго-Восточной Азии, повлекших сотни жертв и разрушений в Индонезии, Малайзии и Таиланде.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Во Франции заявляют о гибели сотен людей из-за циклона Чидо
Чидо
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Смертоносные наводнения бушуют в Юго-Восточной Азии — погибли более 320 человек
наводнение
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощные штормы в Юго-Восточной Азии привели к гибели почти тысячи человек
шторм

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?