Во Франции заявляют о гибели сотен людей из-за циклона Чидо

Заморский департамент Майотта, который находится в Индийском океане, накрыл один из самых масштабных циклонов за последнее столетие — Чидо.

Что известно о последствиях циклона Чидо

С заявлением по этому поводу уже выступил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль.

По его словам, официальное количество жертв циклона — 14 человек.

Но, безусловно, есть несколько сотен погибших, — подчеркнул французский чиновник. Поделиться

Франсуа-Ксавье Бьевиль также не скрывает, что погибнуть могли тысячи или даже несколько тысяч.

Мы не сможем счесть всех жертв, — предупредил он, имея в виду, что погибших по местной традиции хоронят в течение суток. Поделиться

Дополнительные данные о циклоне Чидо

Как утверждают местные СМИ, он накрыл Майотту — французский архипелаг в Индийском океане к северу от Мадагаскара — в ночь на субботу, 14 декабря, принеся ветер со скоростью более 220 километров в час.

Французские синоптики обращают внимание на то, что это самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг за последние 90 лет.

Quelle tristesse! Ce n’est pas comme si nous n’avions alerté tant de fois et encore récemment en juin lors de la commission d’enquête de @AssembleeNat que je présidais. Nous avons besoin de secours sous le sceau de l’urgence et rétablir l’électricité à l’hôpital #Mayotte #Chido pic.twitter.com/A2an4itKSD — Mansour KAMARDINE - Officiel (@Kamardine_M) December 14, 2024

МВД страны пришло к выводу, что стихия привела к разрушению жилья около 30% населения Майотты.

100 тысяч человек пытаются расселить в пунктах временного размещения.