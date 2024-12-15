Во Франции заявляют о гибели сотен людей из-за циклона Чидо

Заморский департамент Майотта, который находится в Индийском океане, накрыл один из самых масштабных циклонов за последнее столетие — Чидо.
Главные тезисы
- Официально подтверждена гибель 14 человек, однако считается, что могли погибнуть сотни или даже тысячи человек.
- Стихия привела к разрушению жилья около 30% населения Майотты.
- 100 тысяч человек на этом фоне вынуждены искать временные убежища.
Что известно о последствиях циклона Чидо
С заявлением по этому поводу уже выступил префект Майотты Франсуа-Ксавье Бьевиль.
По его словам, официальное количество жертв циклона — 14 человек.
Франсуа-Ксавье Бьевиль также не скрывает, что погибнуть могли тысячи или даже несколько тысяч.
Дополнительные данные о циклоне Чидо
Как утверждают местные СМИ, он накрыл Майотту — французский архипелаг в Индийском океане к северу от Мадагаскара — в ночь на субботу, 14 декабря, принеся ветер со скоростью более 220 километров в час.
Французские синоптики обращают внимание на то, что это самый сильный шторм, обрушившийся на французский архипелаг за последние 90 лет.
МВД страны пришло к выводу, что стихия привела к разрушению жилья около 30% населения Майотты.
100 тысяч человек пытаются расселить в пунктах временного размещения.
Также указано, что на Майотту прилетел первый борт французских экстренных служб, который доставил оборудование для оказания неотложной помощи и медицинский персонал.
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