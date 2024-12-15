У Франції заявляють про загибель сотень людей через циклон Чідо

Заморський департамент Майотта, який знаходиться в Індійському океані, накрив один з наймасштабніших циклонів за останнє сторіччя — Чідо.
Головні тези:
- Офіційно підтверджено загибель 14 людей, проте вважається, що могли загинути сотні чи навіть тисячі осіб.
- Стихія призвела до руйнування житла для близько 30% населення Майотти.
- 100 тисяч людей на цьому тлі вимушені шукати тимчасові притулки.
Що відомо про наслідки циклону Чідо
З заявою з цього приводу вже виступив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль.
За його словами наразі, офіційна кількість жертв циклону — 14 людей.
Франсуа-Ксав'є Б'євіль також не приховує, що загинути могли тисячі або навіть кількох тисяч.
Додаткові дані про циклон Чідо
Як стверджують місцеві ЗМІ, він накрив Майотту — французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару — в ніч проти суботи, 14 грудня, принісши вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину.
Французькі синоптики звертають увагу на те, що це найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг за останні 90 років.
МВС країни дійшло висновку, що стихія призвела до руйнування житла близько 30% населення Майотти.
100 тисяч людей наразі намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.
Також вказано, що на Майотту прилетів перший борт французьких екстрених служб, який доставив обладнання для надання невідкладної допомоги і медичний персонал.
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