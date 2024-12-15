У Франції заявляють про загибель сотень людей через циклон Чідо

Заморський департамент Майотта, який знаходиться в Індійському океані, накрив один з наймасштабніших циклонів за останнє сторіччя — Чідо.

Що відомо про наслідки циклону Чідо

З заявою з цього приводу вже виступив префект Майотти Франсуа-Ксав'є Б'євіль.

За його словами наразі, офіційна кількість жертв циклону — 14 людей.

Але, безумовно, є кілька сотень загиблих, — наголосив французький посадовець. Поширити

Франсуа-Ксав'є Б'євіль також не приховує, що загинути могли тисячі або навіть кількох тисяч.

Ми не зможемо порахувати всіх жертв, — попередив він, маючи на увазі, що загиблих за місцевою традицією ховають протягом доби. Поширити

Додаткові дані про циклон Чідо

Як стверджують місцеві ЗМІ, він накрив Майотту — французький архіпелаг в Індійському океані на північ від Мадагаскару — в ніч проти суботи, 14 грудня, принісши вітер зі швидкістю понад 220 кілометрів на годину.

Французькі синоптики звертають увагу на те, що це найсильніший шторм, що обрушився на французький архіпелаг за останні 90 років.

Quelle tristesse! Ce n’est pas comme si nous n’avions alerté tant de fois et encore récemment en juin lors de la commission d’enquête de @AssembleeNat que je présidais. Nous avons besoin de secours sous le sceau de l’urgence et rétablir l’électricité à l’hôpital #Mayotte #Chido pic.twitter.com/A2an4itKSD — Mansour KAMARDINE - Officiel (@Kamardine_M) December 14, 2024

МВС країни дійшло висновку, що стихія призвела до руйнування житла близько 30% населення Майотти.

100 тисяч людей наразі намагаються розселити в пунктах тимчасового розміщення.