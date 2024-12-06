Росія атакувала ракетою Кривий Ріг — є загиблі та поранені

Вдень 6 грудня внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу загинули дві людини. 8 людей поранено, у тому числі 6-річна дитина.

Росія вбила двох людей у Кривому Розі

Про ворожу атаку на місто повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Є й постраждалі, серед них — 6-річна дитина. Хлопчик у лікарні в стані середньої тяжкості.

Згодом Лисак додав, що кількість загиблих зросла до двох.

У Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина — госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Зазначається, що одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

За словами голови Ради оборони та мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, ворожа армія влучила в цивільну адмінбудівлю.

Розгортається Штаб допомоги людям у тому же місці, де був минулого разу. Місцеві знають. Будматеріали, комунальні бригади, розселення, заяви на допомогу від міста, — зазначив Вілкул. Поширити

У Кривому Розі постраждало понад 20 осіб внаслідок ракетного удару РФ

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу 21 листопада збільшилася до 26 осіб. Двоє з поранених знаходяться у важкому стані у лікарні.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через атаку на Кривий Ріг постраждали 26 людей, — поінформував Лисак.

За його словами, двоє жінок знаходяться у важкому стані. В однієї жінки різані рани голови, а в іншої — осколкове поранення живота.