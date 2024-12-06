Россия атаковала ракетой Кривой Рог — есть погибшие и раненые

Днем 6 декабря в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу погибли два человека, 8 человек ранены, в том числе 6-летний ребенок.
Главные тезисы
- В результате ракетного удара России по Кривому Рогу погибли два человека, включая 6-летнего ребенка, и еще 8 человек получили ранения.
- Начальник Днепропетровской ОВА сообщил о вражеской атаке на город, власти активно развертывают штаб помощи для пострадавших и восстановления поврежденных зданий.
- Спасатели обследуют разрушенные здания, активно работают коммунальные бригады и планируется предоставление помощи от города для пострадавших.
Россия убила двух человек в Кривом Роге
О вражеской атаке на город сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в средней тяжести.
Впоследствии Лысак добавил, что количество погибших возросло до двух.
Отмечается, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.
По словам председателя Совета обороны и мэра Кривого Рога Александра Вилкула, вражеская армия попала в гражданское админздание.
В Кривом Роге пострадало более 20 человек в результате ракетного удара РФ
Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу 21 ноября увеличилось до 26 человек. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек, — проинформировал Лысак.
По его словам, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной женщины резаны раны головы, а у другой — осколочное ранение живота.
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