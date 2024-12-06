Россия атаковала ракетой Кривой Рог — есть погибшие и раненые

Днем 6 декабря в результате ракетного удара РФ по Кривому Рогу погибли два человека, 8 человек ранены, в том числе 6-летний ребенок.

Россия убила двух человек в Кривом Роге

О вражеской атаке на город сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Из-за удара по Кривому Рогу погиб мужчина. Есть и пострадавшие, среди них 6-летний ребенок. Мальчик в больнице в средней тяжести.

Впоследствии Лысак добавил, что количество погибших возросло до двух.

В Кривом Роге двое погибших. И, предварительно, восемь пострадавших. Из них половина госпитализированы в состоянии средней тяжести. Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Отмечается, что один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание.

По словам председателя Совета обороны и мэра Кривого Рога Александра Вилкула, вражеская армия попала в гражданское админздание.

Развертывается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления в помощь от города, — отметил Вилкул. Поделиться

В Кривом Роге пострадало более 20 человек в результате ракетного удара РФ

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по Кривому Рогу 21 ноября увеличилось до 26 человек. Двое из раненых находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

Из-за атаки на Кривой Рог пострадали 26 человек, — проинформировал Лысак.

По его словам, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У одной женщины резаны раны головы, а у другой — осколочное ранение живота.