Мощные штормы в Юго-Восточной Азии привели к гибели почти тысячи человек

Сильные ливни, тропические циклоны и оползни накрыли несколько стран Азии, унеся жизни почти тысячи людей. Больше всего пострадали Индонезия и Шри-Ланка.

В Юго-Восточной Азии бушуют мощные штормы

Три тропических циклона, совпавшие с северо-восточным муссоном, повлекли за собой масштабные разрушения в Юго-Восточной Азии. В Малайзии и на юге Таиланда зафиксированы осадки, значительно превышающие норму, сообщает Центр климатического прогнозирования США.

На острове Суматра погибли не менее 442 человек. Еще 402 числятся пропавшими без вести. Шторм Сеньяр на прошлой неделе прошел проливом Малакка и рассеялся над Южно-Китайским морем.

Разрушенные дороги и линии связи усложняют спасательные работы, заявил глава Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарьянто. Власти проводят операции по засеванию облаков, чтобы уменьшить интенсивность дождей.

Последствия шторма

В стране подтверждено 169 погибших. Ненастье продолжает усложнять работу служб спасения в регионах, охваченных наводнениями. Поделиться

Число погибших от мощных наводнений на Шри-Ланке почти удвоилось и достигло 334 человек, еще 370 пропали без вести.

Циклон Детва, доставшийся до острова в пятницу, движется в сторону юга Индии, где ожидаются сильные осадки. Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке назвал ситуацию "самой большой и сложной природной катастрофой" в стране.

В Малайзии компания Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd остановила работу нефтеперерабатывающего завода из-за повреждений, вызванных штормом.

Во Вьетнаме шторм Кото продолжает находиться над водами к востоку от страны и может принести дополнительные дожди в регионы, уже понесшие убытки более чем на 3 млрд дол.

По прогнозам синоптиков, в большинстве пострадавших регионов осадки начнут уменьшаться с середины недели. В Малайзии и Суматре более сухая погода ожидается ближе к середине декабря.