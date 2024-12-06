По прогнозам синоптиков, в ряде стран ЕС в ближайшие несколько недель пройдут чрезвычайно сильные ливни с угрозой масштабных наводнений.

Где в Европе ожидаются мощные ливни и наводнения

Отмечается, что в ряде стран ЕС, в частности, в Италии и Греции, ожидаются мощные наводнения, значительно сильнее тех, что привели к масштабным наводнениям в Испании.

Синоптики прогнозируют, что количество осадков может оказаться просто катастрофическим.

Ливни ожидаются в странах ЕС уже в ближайшие полторы-две недели.

Наводнения в результате этого будут угрожать большинству стран юго-восточной Европы.

Синоптики также предупреждают об угрозе отдельных экстремальных инцидентов, когда большое количество осадков приведет к масштабному затоплению целых территорий.

Последствия наводнения в Европе

Кроме масштабных наводнений могут возникнуть оползни и опасные течения в реках и ручьях.

К чему готовиться жителям регионов Европы, оказавшихся под угрозой удара стихии

В пятницу вечером (29 ноября) европейская погодная модель подсчитала общее количество осадков от примерно 500 до почти 1000 литров в течение следующих двух недель от Италии через Балканы в Грецию. Это может привести к апокалипсису. Следствием этого могут стать исторические наводнения в юго-восточной Европе, это будет крушение, — предупреждает метеоролог Доминик Юнг из wetter.net. Поделиться

По его словам, ожидается выпадение эквивалентной годовой норме количества осадков.

Декабрь может начаться драматично для пострадавших регионов — здесь природа демонстрирует свою разрушительную силу. Есть опасность для жизни и здоровья, — подчеркивает метеоролог. Поделиться

Юнг отметил, что жители регионов, где ожидаются аномальные погодные условия, должны готовиться к проблемам с функционированием транспорта, вероятной эвакуации и перебоям с электроснабжением.