По прогнозам синоптиков, в ряде стран ЕС в ближайшие несколько недель пройдут чрезвычайно сильные ливни с угрозой масштабных наводнений.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют аномально мощные ливни и наводнения в ряде стран ЕС.
- Ливни и наводнения угрожают большинству стран юго-восточной Европы, включая Италию и Грецию.
- Жителям регионов, подверженных стихийным бедствиям, необходимо готовиться к проблемам с транспортом, возможной эвакуации и перебоям с электроснабжением.
- Предполагается, что декабрь может начаться с катастрофических наводнений, создавая угрозу для жизни и здоровья.
- Прогнозируется выпадение количества осадков, эквивалентного годовой норме, что повлечет за собой серьезные последствия для региона.
Где в Европе ожидаются мощные ливни и наводнения
Отмечается, что в ряде стран ЕС, в частности, в Италии и Греции, ожидаются мощные наводнения, значительно сильнее тех, что привели к масштабным наводнениям в Испании.
Синоптики прогнозируют, что количество осадков может оказаться просто катастрофическим.
Ливни ожидаются в странах ЕС уже в ближайшие полторы-две недели.
Наводнения в результате этого будут угрожать большинству стран юго-восточной Европы.
Синоптики также предупреждают об угрозе отдельных экстремальных инцидентов, когда большое количество осадков приведет к масштабному затоплению целых территорий.
Кроме масштабных наводнений могут возникнуть оползни и опасные течения в реках и ручьях.
К чему готовиться жителям регионов Европы, оказавшихся под угрозой удара стихии
По его словам, ожидается выпадение эквивалентной годовой норме количества осадков.
Юнг отметил, что жители регионов, где ожидаются аномальные погодные условия, должны готовиться к проблемам с функционированием транспорта, вероятной эвакуации и перебоям с электроснабжением.
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