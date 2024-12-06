Синоптики прогнозируют аномально мощные ливни и наводнения в Европе
Категория
Мир
Дата публикации

Синоптики прогнозируют аномально мощные ливни и наводнения в Европе

Последствия наводнений в Европе
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Источник:  Frankfurter Rundschau

По прогнозам синоптиков, в ряде стран ЕС в ближайшие несколько недель пройдут чрезвычайно сильные ливни с угрозой масштабных наводнений.

Главные тезисы

  • Синоптики прогнозируют аномально мощные ливни и наводнения в ряде стран ЕС.
  • Ливни и наводнения угрожают большинству стран юго-восточной Европы, включая Италию и Грецию.
  • Жителям регионов, подверженных стихийным бедствиям, необходимо готовиться к проблемам с транспортом, возможной эвакуации и перебоям с электроснабжением.
  • Предполагается, что декабрь может начаться с катастрофических наводнений, создавая угрозу для жизни и здоровья.
  • Прогнозируется выпадение количества осадков, эквивалентного годовой норме, что повлечет за собой серьезные последствия для региона.

Где в Европе ожидаются мощные ливни и наводнения

Отмечается, что в ряде стран ЕС, в частности, в Италии и Греции, ожидаются мощные наводнения, значительно сильнее тех, что привели к масштабным наводнениям в Испании.

Синоптики прогнозируют, что количество осадков может оказаться просто катастрофическим.

Ливни ожидаются в странах ЕС уже в ближайшие полторы-две недели.

Наводнения в результате этого будут угрожать большинству стран юго-восточной Европы.

Синоптики также предупреждают об угрозе отдельных экстремальных инцидентов, когда большое количество осадков приведет к масштабному затоплению целых территорий.

Синоптики ожидают аномально мощных ливней и наводнений в Европе
Последствия наводнения в Европе

Кроме масштабных наводнений могут возникнуть оползни и опасные течения в реках и ручьях.

К чему готовиться жителям регионов Европы, оказавшихся под угрозой удара стихии

В пятницу вечером (29 ноября) европейская погодная модель подсчитала общее количество осадков от примерно 500 до почти 1000 литров в течение следующих двух недель от Италии через Балканы в Грецию. Это может привести к апокалипсису. Следствием этого могут стать исторические наводнения в юго-восточной Европе, это будет крушение, — предупреждает метеоролог Доминик Юнг из wetter.net.

По его словам, ожидается выпадение эквивалентной годовой норме количества осадков.

Декабрь может начаться драматично для пострадавших регионов — здесь природа демонстрирует свою разрушительную силу. Есть опасность для жизни и здоровья, — подчеркивает метеоролог.

Юнг отметил, что жители регионов, где ожидаются аномальные погодные условия, должны готовиться к проблемам с функционированием транспорта, вероятной эвакуации и перебоям с электроснабжением.

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