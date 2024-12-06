Де у Європі очікуються потужні зливи і повені

Зазначається, що у низці країн ЄС, зокрема, в Італії та Греції, очікуються потужні повені, значно сильніші за ті, що призвели до масштабних повеней в Іспанії.

Синоптики прогнозують, що кількість опадів може виявитись просто катастрофічною.

Зливи очікуються у країнах ЄС вже у найближчі півтора-два тижні.

Повені внаслідок цього загрожуватимуть більшості країн південно-східної Європи.

Синоптики також попереджають про загрозу окремих екстремальних інцидентів, коли велика кількість опадів призведе до масштабного затоплення цілих територій.

Наслідки повені у Європі

Окрім масштабних повеней, можуть виникнути зсуви та небезпечні течії в річках і струмках.

До чого готуватись мешканцям регіонів Європи, що опинились під загрозою удару стихії

У п’ятницю ввечері (29 листопада) європейська погодна модель підрахувала загальну кількість опадів від приблизно 500 до майже 1000 літрів протягом наступних двох тижнів від Італії через Балкани до Греції. Це може призвести до апокаліпсису. Наслідком цього можуть стати історичні повені у південно-східній Європі, це буде катастрофа, — попереджає метеоролог Домінік Юнг з wetter.net. Поширити

За його словами, очікується випадіння еквівалентної річній нормі кількості опадів.

Грудень може початися драматично для постраждалих регіонів — тут природа демонструє свою руйнівну силу. Існує небезпека для життя та здоров'я, — підкреслює метеоролог. Поширити

Юнг зазначив, що мешканці регіонів, у яких очікуються аномальні погодні умови, мають готуватись до проблем з функціонуванням транспорту, ймовірної евакуації і перебоїв з електрозабезпеченням.