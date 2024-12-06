За прогнозами синоптиків, у низці країн ЄС протягом найближчих кількох тижнів пройдуть надзвичайно сильні зливи із загрозою масштабних повеней.
Головні тези:
- Прогнозуються аномально сильні зливи та повені у країнах Європейського союзу.
- Очікуються потужні повені в Італії, Греції та інших країнах ЄС, з кількістю опадів, що може досягти катастрофічних значень.
- Зливи та повені загрожують більшості країн південно-східної Європи, можливі зсуви та небезпечні течії в річках і струмках.
- Мешканцям регіонів, які опиняться під загрозою стихії, рекомендується готуватись до проблем з транспортом, можливої евакуації та перебоїв з електрозабезпеченням.
- За прогнозами синоптиків, грудень може розпочатися драматично для постраждалих регіонів, природа демонструє свою руйнівну силу, існує загроза для життя та здоров'я.
Де у Європі очікуються потужні зливи і повені
Зазначається, що у низці країн ЄС, зокрема, в Італії та Греції, очікуються потужні повені, значно сильніші за ті, що призвели до масштабних повеней в Іспанії.
Синоптики прогнозують, що кількість опадів може виявитись просто катастрофічною.
Зливи очікуються у країнах ЄС вже у найближчі півтора-два тижні.
Повені внаслідок цього загрожуватимуть більшості країн південно-східної Європи.
Синоптики також попереджають про загрозу окремих екстремальних інцидентів, коли велика кількість опадів призведе до масштабного затоплення цілих територій.
Окрім масштабних повеней, можуть виникнути зсуви та небезпечні течії в річках і струмках.
До чого готуватись мешканцям регіонів Європи, що опинились під загрозою удару стихії
За його словами, очікується випадіння еквівалентної річній нормі кількості опадів.
Юнг зазначив, що мешканці регіонів, у яких очікуються аномальні погодні умови, мають готуватись до проблем з функціонуванням транспорту, ймовірної евакуації і перебоїв з електрозабезпеченням.
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