Синоптики прогнозують аномально потужні зливи та повені у Європі
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Синоптики прогнозують аномально потужні зливи та повені у Європі

Повінь у Європі
Джерело:  Frankfurter Rundschau

За прогнозами синоптиків, у низці країн ЄС протягом найближчих кількох тижнів пройдуть надзвичайно сильні зливи із загрозою масштабних повеней. 

Головні тези:

  • Прогнозуються аномально сильні зливи та повені у країнах Європейського союзу.
  • Очікуються потужні повені в Італії, Греції та інших країнах ЄС, з кількістю опадів, що може досягти катастрофічних значень.
  • Зливи та повені загрожують більшості країн південно-східної Європи, можливі зсуви та небезпечні течії в річках і струмках.
  • Мешканцям регіонів, які опиняться під загрозою стихії, рекомендується готуватись до проблем з транспортом, можливої евакуації та перебоїв з електрозабезпеченням.
  • За прогнозами синоптиків, грудень може розпочатися драматично для постраждалих регіонів, природа демонструє свою руйнівну силу, існує загроза для життя та здоров'я.

Де у Європі очікуються потужні зливи і повені

Зазначається, що у низці країн ЄС, зокрема, в Італії та Греції, очікуються потужні повені, значно сильніші за ті, що призвели до масштабних повеней в Іспанії.

Синоптики прогнозують, що кількість опадів може виявитись просто катастрофічною.

Зливи очікуються у країнах ЄС вже у найближчі півтора-два тижні.

Повені внаслідок цього загрожуватимуть більшості країн південно-східної Європи.

Синоптики також попереджають про загрозу окремих екстремальних інцидентів, коли велика кількість опадів призведе до масштабного затоплення цілих територій.

Синоптики очікують аномально потужних злив та повеней у Європі
Наслідки повені у Європі

Окрім масштабних повеней, можуть виникнути зсуви та небезпечні течії в річках і струмках.

До чого готуватись мешканцям регіонів Європи, що опинились під загрозою удару стихії

У п’ятницю ввечері (29 листопада) європейська погодна модель підрахувала загальну кількість опадів від приблизно 500 до майже 1000 літрів протягом наступних двох тижнів від Італії через Балкани до Греції. Це може призвести до апокаліпсису. Наслідком цього можуть стати історичні повені у південно-східній Європі, це буде катастрофа, — попереджає метеоролог Домінік Юнг з wetter.net.

За його словами, очікується випадіння еквівалентної річній нормі кількості опадів.

Грудень може початися драматично для постраждалих регіонів — тут природа демонструє свою руйнівну силу. Існує небезпека для життя та здоров'я, — підкреслює метеоролог.

Юнг зазначив, що мешканці регіонів, у яких очікуються аномальні погодні умови, мають готуватись до проблем з функціонуванням транспорту, ймовірної евакуації і перебоїв з електрозабезпеченням.

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