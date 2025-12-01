Потужні шторми у Південно-Східній Азії призвели до загибелі майже тисячі людей

Сильні зливи, тропічні циклони та зсуви ґрунту накрили кілька країн Азії, забравши життя майже тисячі людей. Найбільше постраждали Індонезія та Шрі-Ланка.

У Південно-Східній Азії вирують потужні шторми

Три тропічні циклони, що збіглися з північно-східним мусоном, спричинили масштабні руйнування у Південно-Східній Азії. У Малайзії та на півдні Таїланду зафіксовано опади, що значно перевищують норму, повідомляє Центр кліматичного прогнозування США.

На острові Суматра загинули щонайменше 442 людини. Ще 402 вважаються зниклими безвісти. Шторм Сен’яр минулого тижня пройшов протокою Малакка та розсіявся над Південно-Китайським морем.

Зруйновані дороги та лінії зв’язку ускладнюють рятувальні роботи, заявив глава Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Сухар'янто. Влада проводить операції із засівання хмар, щоб зменшити інтенсивність дощів.

Наслідки шторму

У країні підтверджено 169 загиблих. Негода продовжує ускладнювати роботу служб порятунку в регіонах, охоплених повенями.

Кількість загиблих від потужних повеней на Шрі-Ланці майже подвоїлась і досягла 334 людей, ще 370 зникли безвісти.

Циклон Дітва, який дістався острова у п’ятницю, рухається в бік півдня Індії, де очікуються сильні опади. Президент Шрі-Ланки Анура Кумара Діссанаяке назвав ситуацію “найбільшою та найскладнішою природною катастрофою” у країні.

У Малайзії компанія Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd зупинила роботу нафтопереробного заводу через пошкодження, спричинені штормом.

У В’єтнамі шторм Кото продовжує перебувати над водами на схід від країни й може принести додаткові дощі в регіони, що вже зазнали збитків на понад 3 млрд дол.

За прогнозами синоптиків, у більшості постраждалих регіонів опади почнуть зменшуватися з середини тижня. У Малайзії та на Суматрі сухіша погода очікується ближче до середини грудня.