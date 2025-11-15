Шторм "Клаудіа" вирує у Португалії — троє людей загинули
Шторм "Клаудіа" вирує у Португалії — троє людей загинули

шторм
Джерело:  Reuters

Внаслідок шторму "Клаудія" у Португалії загинули троє людей, десятки поранено. Водночас у Британії рятувальники організовують евакуацію людей через сильні повені у Вельсі та Англії.

Головні тези:

  • Шторм “Клаудія” призвів до загибелі трьох людей у Португалії та сильних повеней в Уельсі та Англії.
  • Наслідки негоди включають евакуацію населення, пошкодження будівель, торнадо та численні попередження про повені.
  • Рятувальники активно працюють у Португалії та Британії для надання допомоги постраждалим.

Шторм “Клаудіа” забрав життя трьох людей у Португалії

У Португалії 15 листопада негода, спричинена штормом "Клаудія", забрала життя трьох людей та поранила десятки інших. У Британії рятувальники організовують евакуацію через сильні повені у Вельсі та Англії.

Португалія та деякі частини сусідньої Іспанії зіткнулися з екстремальними погодними умовами, спричиненими штормом "Клаудія", який до суботи досяг частин Великої Британії та Ірландії.

У четвер рятувальники знайшли тіла літньої пари в їхньому затопленому будинку у Фернау-Ферру, через річку Тежу від Лісабона. Вони, очевидно, спали і не могли втекти, оскільки вода піднялася вночі.

Наслідки негоди

У суботу торнадо охопив Албуфейру на півдні Португалії, повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. На відео, що потрапило в Інтернет, видно, як торнадо знищує кемпінг. За словами очільника регіональної служби цивільного захисту Вітора Ваз Пінту, загинула 85-річна британка.

У Великій Британії в суботу сильна повінь охопила місто Монмут та навколишні райони на південному сході Вельсу. Пожежно-рятувальна служба Південного Уельсу заявила, що проводить рятувальні операції та евакуацію населення.

Департамент природних ресурсів Вельсу випустив 11 попереджень про повені, чотири з яких є сильними, а також 17 оповіщень про можливі паводки.

В Англії, згідно з останніми даними Агентства з охорони навколишнього середовища, було оголошено 49 активних попереджень про повені та 134 оповіщення про ймовірні паводки.

Більше по темі

