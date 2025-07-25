Тропічний шторм вирує на Філіппінах — десятки загиблих та мільйонні збитки

25 липня потужний тропічний шторм, посилений сезонними мусонами, накрив гірські райони північних Філіппін. Стихійне лихо, що триває понад тиждень, забрало життя щонайменше 25 людей і змусило тисячі мешканців покинути свої домівки через масштабні підтоплення та зсуви.

Масштабний тропічний шторм вирує на Філіппінах

Шторм, якому присвоїли ім’я «Ко-мей», досяг суходолу у четвер увечері: його епіцентр припав на місто Агно, провінція Пангасінан. Вітер сягав 120 км/год із поривами до 165 км/год.

До п’ятниці швидкість стихії знизилась до 100 км/год, і тайфун почав втрачати силу, зміщуючись у північно-східному напрямку. Рясні опади, які не припиняються з травня, вже спричинили масштабні повені. Сотні будинків опинилися у воді, дороги розмиті, місцева влада повідомляє про аварійне скидання води з переповнених дамб.

Шторм на Філіппінах

За даними рятувальників, більшість смертей пов’язані з раптовими паводками, падінням дерев, зсувами ґрунту та ураженням струмом. Ще восьмеро людей вважаються зниклими безвісти.

Філіппіни

Також у провінції Кавіте, що на південь від Маніли, тривають пошукові роботи після зсуву ґрунту, який накрив будівельний майданчик. Трагедія сталася 24 липня внаслідок кількаденних злив, посилених тайфуном «Ко-мей». За даними місцевої влади, під завалами загинули щонайменше двоє працівників. На місці працюють рятувальники та представники берегової охорони.

Від стихії значно постраждали сільські райони. Повінь знищила врожаї рису, помідорів, баклажанів, динь. Крім того, масова загибель кіз через переохолодження, пошкоджено інфраструктуру рибних господарств. Попередні економічні втрати оцінюють у понад 526 мільйонів філіппінських песо — це приблизно 9,2 мільйона доларів США. Місцеві жителі залишилися без засобів до існування, а рівень води в окремих районах продовжує зростати.