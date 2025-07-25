Тропический шторм бушует на Филиппинах — десятки погибших и миллионный ущерб

25 июля мощный тропический шторм, усугубленный сезонными муссонами, накрыл горные районы северных Филиппин. Стихийное бедствие, продолжающееся более недели, унесло жизни по меньшей мере 25 человек и заставило тысячи жителей покинуть свои дома из-за масштабных подтоплений и оползней.

Масштабный тропический шторм бушует на Филиппинах.

Шторм, которому присвоили имя «Ко-мэй», достиг суши в четверг вечером: его эпицентр пришелся на город Агно, провинция Пангасинан. Ветер достигал 120 км/ч с порывами до 165 км/ч.

К пятнице скорость стихии снизилась до 100 км/ч и тайфун начал терять силу, смещаясь в северо-восточном направлении. Обильные осадки, не прекращающиеся с мая, уже повлекли за собой масштабные наводнения. Сотни домов оказались в воде, дороги размыты, местные власти сообщают об аварийном сбросе воды с переполненных дамб.

Шторм на Филиппинах

По данным спасателей, большинство смертей связано с внезапными паводками, падением деревьев, оползнями и поражением током. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести.

Филиппины

Также в провинции Кавите, к югу от Манилы, продолжаются поисковые работы после оползня, накрывшего строительную площадку. Трагедия произошла 24 июля в результате многодневных ливней, усиленных тайфуном «Ко-мэй». По данным местных властей, под завалами погибли по меньшей мере два работника. На месте работают спасатели и представители береговой охраны.

От стихии сильно пострадали сельские районы. Наводнение уничтожило урожаи риса, помидоров, баклажанов, дынь. Кроме того, массовая гибель коз из-за переохлаждения, повреждена инфраструктура рыбных хозяйств. Предыдущие экономические потери оценивают более чем в 526 миллионов филиппинских песо — это примерно 9,2 миллиона долларов США. Местные жители остались без средств к существованию, а уровень воды в отдельных районах продолжает расти.