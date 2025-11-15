Шторм "Клаудиа" бушует в Португалии — три человека погибли

В результате шторма "Клаудия" в Португалии погибли три человека, десятки ранены. В то же время в Британии спасатели организуют эвакуацию людей из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.
Главные тезисы
- Шторм “Клаудиа” унес жизни трех человек в Португалии, оставив десятки раненых, и вызвал сильные наводнения в Уэльсе и Англии.
- В результате непогоды произошла эвакуация населения, повреждение зданий, а также регистрировались торнадо и предупреждения о наводнениях.
- Спасатели оказывают помощь пострадавшим в Португалии и Британии, проводя эвакуации и спасательные операции.
Шторм "Клаудиа" унес жизни трех человек в Португалии
В Португалии 15 ноября непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки других. В Британии спасатели организуют эвакуацию из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.
Португалия и некоторые части соседней Испании столкнулись с экстремальными погодными условиями, вызванными штормом "Клаудия", до субботы достигшим частей Великобритании и Ирландии.
В четверг спасатели нашли тела пожилых пар в их затопленном доме в Фернау-Ферру, через реку Тежу от Лиссабона. Они, очевидно, спали и не могли скрыться, поскольку вода поднялась ночью.
В субботу торнадо охватил Албуфейру на юге Португалии, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям. На видео, попавшем в Интернет, видно, как торнадо уничтожает кемпинг. По словам главы региональной службы гражданской защиты Витора Ваз Пинта, погибла 85-летняя британка.
Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых сильны, а также 17 уведомлений о возможных паводках.
В Англии, согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды, было объявлено 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о возможных наводнениях.
