Шторм "Клаудиа" бушует в Португалии — три человека погибли
Проиcшествия
Шторм "Клаудиа" бушует в Португалии — три человека погибли

шторм
Читати українською
Источник:  Reuters

В результате шторма "Клаудия" в Португалии погибли три человека, десятки ранены. В то же время в Британии спасатели организуют эвакуацию людей из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.

Главные тезисы

  • Шторм “Клаудиа” унес жизни трех человек в Португалии, оставив десятки раненых, и вызвал сильные наводнения в Уэльсе и Англии.
  • В результате непогоды произошла эвакуация населения, повреждение зданий, а также регистрировались торнадо и предупреждения о наводнениях.
  • Спасатели оказывают помощь пострадавшим в Португалии и Британии, проводя эвакуации и спасательные операции.

Шторм "Клаудиа" унес жизни трех человек в Португалии

В Португалии 15 ноября непогода, вызванная штормом "Клаудия", унесла жизни трех человек и ранила десятки других. В Британии спасатели организуют эвакуацию из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии.

Португалия и некоторые части соседней Испании столкнулись с экстремальными погодными условиями, вызванными штормом "Клаудия", до субботы достигшим частей Великобритании и Ирландии.

В четверг спасатели нашли тела пожилых пар в их затопленном доме в Фернау-Ферру, через реку Тежу от Лиссабона. Они, очевидно, спали и не могли скрыться, поскольку вода поднялась ночью.

Последствия непогоды

В субботу торнадо охватил Албуфейру на юге Португалии, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям. На видео, попавшем в Интернет, видно, как торнадо уничтожает кемпинг. По словам главы региональной службы гражданской защиты Витора Ваз Пинта, погибла 85-летняя британка.

В Великобритании в субботу сильное наводнение охватило город Монмут и окрестные районы на юго-востоке Уэльса. Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса заявила, что производит спасательные операции и эвакуацию населения.

Департамент природных ресурсов Уэльса выпустил 11 предупреждений о наводнениях, четыре из которых сильны, а также 17 уведомлений о возможных паводках.

В Англии, согласно последним данным Агентства по охране окружающей среды, было объявлено 49 активных предупреждений о наводнениях и 134 оповещения о возможных наводнениях.

