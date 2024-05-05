Макрон планує переконати Сі Цзіньпіна натиснути на РФ для припинення війни проти України

Президент Китаю Сі Цзіньпін 5 травня відвідає Париж. Його французький колега Еммануель Макрон збирається тиснути на нього для врегулювання торговельних питань і спробує переконати його використати свій вплив на Росію щодо її війни проти України.

Сі Цзіньпін їде до Франції

Reuters пише, що жодна мета Макрона під час дводенного візиту Сі до Франції не буде легко досягнута.

Повідомляється, що Франція прагне спонукати Китай чинити тиск на Москву, щоб та припинила війну проти України.

Однак наразі досягнуто незначного прогресу, окрім рішення Сі Цзіньпіна вперше зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському невдовзі після візиту Макрона до Пекіна минулого року.

Китай є одним із головних партнерів Росії, наша мета полягає в тому, щоб використати важелі впливу, які він має на Москву, щоб змінити розрахунки Росії та сприяти вирішенню конфлікту, — сказав Reuters радник з Офісу президента Франції. Поширити

Французьке дипломатичне джерело заявило: «Якщо китайці прагнуть поглибити відносини з європейськими партнерами, дуже важливо, щоб вони почули нашу точку зору і почали сприймати її серйозно».

Візит Сі до Європи

Як повідомлялося раніше, 5-10 травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Це його перший візит до Європи за останні 5 років.

Під час візиту Сі зустрінеться з лідерами трьох країн.

Візит Сі до Сербії, як очікується, припаде на 25-ту річницю бомбардування США посольства Китаю у Белграді.

У 1999 році під час бомбардування Югославії НАТО американські ракети вбили трьох китайських журналістів. Білий дім пізніше назвав удар помилкою та списав на несправні карти. Це викликало протести проти США в Китаї та допомогло посіяти недовіру Пекіна до НАТО.

Як повідомляв Bloomberg, Пекін намагається налагодити відносини з Європою, оскільки Брюссель став більш наполегливо реагувати на торговельну політику Китаю.