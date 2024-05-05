Макрон планирует убедить Си Цзиньпина надавить на РФ для прекращения войны против Украины

Президент Китая Си Цзиньпин 5 мая посетит Париж. Его французский коллега Эммануэль Макрон собирается давить на него для урегулирования торговых вопросов и попытается убедить его использовать свое влияние на Россию по поводу ее войны против Украины.

Си Цзиньпин едет во Францию

Reuters пишет, что ни одна цель Макрона во время двухдневного визита Си во Францию не будет легко достигнута.

Сообщается, что Франция стремится побуждать Китай оказать давление на Москву, чтобы та прекратила войну против Украины.

Однако пока достигнут незначительный прогресс, кроме решения Си Цзиньпина впервые позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому вскоре после визита Макрона в Пекин в прошлом году.

Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые оно имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и способствовать разрешению конфликта, — сказал Reuters советник из Офиса президента Франции. Поделиться

Французский дипломатический источник заявил: «Если китайцы стремятся углубить отношения с европейскими партнерами, очень важно, чтобы они услышали нашу точку зрения и стали воспринимать ее всерьез».

Визит Си в Европу

Как сообщалось ранее, 5-10 мая лидер Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит в Европу за последние пять лет.

В ходе визита Си встретится с лидерами трех стран.

Визит Си в Сербию, как ожидается, придется на 25-ю годовщину бомбардировки США посольства Китая в Белграде.

В 1999 году во время бомбардировки Югославии НАТО американские ракеты убили трех китайских журналистов. Белый дом позже назвал удар ошибкой и списал на неисправные карты. Это вызвало протесты против США в Китае и помогло посеять недоверие Пекина к НАТО.

Как сообщал Bloomberg, Пекин пытается наладить отношения с Европой, поскольку Брюссель стал упорнее реагировать на торговую политику Китая.