Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет посетит Европу — что известно

В мае лидер Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит в Европу за последние пять лет.

Визит Си в Европу

Как сообщает Bloomberg, визит состоится на фоне китайско-европейского напряжения по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 5-10 мая Си Цзиньпин посетит Францию и Венгрию.

Этот тур жизненно важен для содействия связям между Китаем и Францией, Сербией, Венгрией и ЕС в целом, — заявил представитель МИД Линь Цзянь на регулярном брифинге в понедельник, 29 апреля. Поделиться

В ходе визита Си встретится с лидерами трех стран, добавил Линь.

Визит Си в Сербию, как ожидается, придется на 25-ю годовщину смертоносной бомбардировки США посольства Китая в Белграде.

Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году американские ракеты убили трех китайских журналистов. Белый дом позже назвал удар ошибкой и списал на неисправные карты. Это вызвало протесты против США в Китае и помогло посеять недоверие Пекина к НАТО.

Зачем Си едет в Европу

Bloomberg пишет, что Пекин пытается наладить отношения с Европой, поскольку Брюссель стал упорнее реагировать на торговую политику Китая.

Европейские лидеры выступили против резкого увеличения производственных мощностей Китая, его огромного профицита торговли и поддержки вторжения России в Украину.

Визит Си в Сербию прокомментировал Нил Томас, научный сотрудник по китайской политике в Центре Азиатского института политики общества: