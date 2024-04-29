Лидер Китая Си Цзиньпин впервые за пять лет посетит Европу — что известно

В мае лидер Китая Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это его первый визит в Европу за последние пять лет.
Визит Си в Европу
Как сообщает Bloomberg, визит состоится на фоне китайско-европейского напряжения по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.
Министерство иностранных дел Китая сообщило, что 5-10 мая Си Цзиньпин посетит Францию и Венгрию.
В ходе визита Си встретится с лидерами трех стран, добавил Линь.
Визит Си в Сербию, как ожидается, придется на 25-ю годовщину смертоносной бомбардировки США посольства Китая в Белграде.
Во время бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году американские ракеты убили трех китайских журналистов. Белый дом позже назвал удар ошибкой и списал на неисправные карты. Это вызвало протесты против США в Китае и помогло посеять недоверие Пекина к НАТО.
Зачем Си едет в Европу
Bloomberg пишет, что Пекин пытается наладить отношения с Европой, поскольку Брюссель стал упорнее реагировать на торговую политику Китая.
Европейские лидеры выступили против резкого увеличения производственных мощностей Китая, его огромного профицита торговли и поддержки вторжения России в Украину.
Визит Си в Сербию прокомментировал Нил Томас, научный сотрудник по китайской политике в Центре Азиатского института политики общества:
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