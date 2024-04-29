Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за п'ять років відвідає Європу — що відомо

У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Це його перший візит до Європи за останні 5 років.
Візит Сі до Європи
Як повідомляє Bloomberg, візит відбудеться на тлі китайсько-європейської напруги через низку питань, включаючи торгівлю, звинувачення в шпигунстві та підтримку Пекіном Росії.
Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що 5-10 травня Сі Цзіньпін відвідає Францію та Угорщину.
Під час візиту Сі зустрінеться з лідерами трьох країн, додав Лінь.
Візит Сі до Сербії, як очікується, припаде на 25-ту річницю смертоносного бомбардування США посольства Китаю у Белграді.
Під час бомбардування Югославії НАТО в 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів. Білий дім пізніше назвав удар помилкою та списав на несправні карти. Це викликало протести проти США в Китаї та допомогло посіяти недовіру Пекіна до НАТО.
Навіщо Сі їде до Європи
Bloomberg пише, що Пекін намагається налагодити відносини з Європою, оскільки Брюссель став більш наполегливо реагувати на торговельну політику Китаю.
Європейські лідери виступили проти різкого збільшення виробничих потужностей Китаю, його величезного профіциту торгівлі та його підтримки вторгнення Росії в Україну.
Візит Сі до Сербії прокоментував Ніл Томас, науковий співробітник із китайської політики в Центрі Азіатського інституту політики суспільства:
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