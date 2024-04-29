Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за п'ять років відвідає Європу — що відомо
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Політика
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше за п'ять років відвідає Європу — що відомо

Сі Цзіньпін
Джерело:  Bloomberg

У травні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Це його перший візит до Європи за останні 5 років.

Візит Сі до Європи

Як повідомляє Bloomberg, візит відбудеться на тлі китайсько-європейської напруги через низку питань, включаючи торгівлю, звинувачення в шпигунстві та підтримку Пекіном Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що 5-10 травня Сі Цзіньпін відвідає Францію та Угорщину.

Цей тур життєво важливий для сприяння зв’язкам між Китаєм і Францією, Сербією, Угорщиною та ЄС у цілому, – заявив речник МЗС Лінь Цзянь на регулярному брифінгу в понеділок, 29 квітня.

Під час візиту Сі зустрінеться з лідерами трьох країн, додав Лінь.

Візит Сі до Сербії, як очікується, припаде на 25-ту річницю смертоносного бомбардування США посольства Китаю у Белграді.

Під час бомбардування Югославії НАТО в 1999 році американські ракети вбили трьох китайських журналістів. Білий дім пізніше назвав удар помилкою та списав на несправні карти. Це викликало протести проти США в Китаї та допомогло посіяти недовіру Пекіна до НАТО.

Навіщо Сі їде до Європи

Bloomberg пише, що Пекін намагається налагодити відносини з Європою, оскільки Брюссель став більш наполегливо реагувати на торговельну політику Китаю.

Європейські лідери виступили проти різкого збільшення виробничих потужностей Китаю, його величезного профіциту торгівлі та його підтримки вторгнення Росії в Україну.

Візит Сі до Сербії прокоментував Ніл Томас, науковий співробітник із китайської політики в Центрі Азіатського інституту політики суспільства:

Відвідавши європейську країну, яка не ввела західні санкції проти Москви, Сі дав би чітко зрозуміти, що Китай збирається підтримувати Росію та поглибити їхнє партнерство. Головна функція цих тісних відносин — балансувати проти Америки.

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