Макрон закликав побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією

Макрон закликав Європу і Азію об’єднати зусилля проти дій Росії та Китаю

Заява Макрона пролунала на головній щорічній конференції з питань оборони та безпеки в Азії "Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Виступ відбувся на тлі того, що Росія не піддається дипломатичному тиску щодо припинення вогню в Україні, а столиці країн стурбовані зростаючою наполегливістю Пекіна на Тайвані та в Південнокитайському морі.

Макрон закликав міжнародну спільноту об'єднатися перед обличчям країн, які прагнуть захопити території та ресурси.

Ми маємо справу з ревізіоністськими країнами, які хочуть нав'язати — під назвою сфер впливу — сфери примусу. Еммануель Макрон Президент ФРанції

Промова Макрона пролунала після завершення туру до В'єтнаму, Індонезії та Сінгапуру, який він використав, щоб представити Францію як надійну альтернативу для регіону, що знаходиться між Вашингтоном і Пекіном.

Макрон закликав лідерів на конференції "побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією, заснований на спільних нормах та принципах".

Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб разом з іншими забезпечити, щоб наші країни не були побічними жертвами дисбалансів, пов’язаних із вибором, зробленим наддержавами. Поширити

Він також застеріг азійських лідерів від того, щоб вони не сприймали війну в Україні як віддалену проблему, яка не має до них жодного стосунку.