Макрон закликав побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи та Азії створити спільний фронт проти зростаючої агресії великих держав.
Головні тези:
- Макрон закликав країни Європи та Азії об'єднати зусилля проти зростаючої агресії великих держав, назвавши їх ревізіоністськими.
- Президент Франції підкреслив важливість побудови нового позитивного союзу між Європою та Азією на основі спільних норм та принципів.
- Макрон застеріг азійських лідерів від ігнорування конфлікту в Україні, підкреслюючи загрози подібних ситуацій у регіоні, зокрема на прикладі Тайваню.
Макрон закликав Європу і Азію об’єднати зусилля проти дій Росії та Китаю
Заява Макрона пролунала на головній щорічній конференції з питань оборони та безпеки в Азії "Шангрі-Ла" в Сінгапурі.
Виступ відбувся на тлі того, що Росія не піддається дипломатичному тиску щодо припинення вогню в Україні, а столиці країн стурбовані зростаючою наполегливістю Пекіна на Тайвані та в Південнокитайському морі.
Макрон закликав міжнародну спільноту об'єднатися перед обличчям країн, які прагнуть захопити території та ресурси.
Промова Макрона пролунала після завершення туру до В'єтнаму, Індонезії та Сінгапуру, який він використав, щоб представити Францію як надійну альтернативу для регіону, що знаходиться між Вашингтоном і Пекіном.
Макрон закликав лідерів на конференції "побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією, заснований на спільних нормах та принципах".
Він також застеріг азійських лідерів від того, щоб вони не сприймали війну в Україні як віддалену проблему, яка не має до них жодного стосунку.
Якщо врахувати, що Росії можна дозволити захопити частину території України без будь-яких обмежень, без будь-яких примусів, без будь-якої реакції світового порядку, то як би ви сформулювали те, що може статися на Тайвані?
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