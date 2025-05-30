Макрон призвал построить новый позитивный союз между Европой и Азией

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы и Азии создать общий фронт против растущей агрессии великих держав.
Главные тезисы
- Макрон призывает страны Европы и Азии объединить усилия против растущей агрессии великих держав.
- Президент Франции подчеркнул важность построения нового позитивного союза на общих нормах и принципах.
- Макрон предостерегает от игнорирования конфликта в Украине и указывает на возможные угрозы для региона, включая Тайвань.
Макрон призвал Европу и Азию объединить усилия против действий России и Китая
Заявление Макрона прозвучало на главной ежегодной конференции по обороне и безопасности в Азии "Шангри-Ла" в Сингапуре.
Выступление состоялось на фоне того, что Россия не подвергается дипломатическому давлению по поводу прекращения огня в Украине, а столицы стран озабочены растущей настойчивостью Пекина на Тайване и в Южнокитайском море.
Макрон призвал международное сообщество объединиться перед лицом стран, стремящихся захватить территории и ресурсы.
Речь Макрона прозвучала после завершения тура во Вьетнам, Индонезию и Сингапур, который он использовал, чтобы представить Францию как надежную альтернативу региону между Вашингтоном и Пекином.
Макрон призвал лидеров на конференции "построить новый позитивный союз между Европой и Азией, основанный на общих нормах и принципах".
Он также предостерег азиатских лидеров от того, чтобы они не воспринимали войну в Украине как отдаленную проблему, не имеющую к ним никакого отношения.
Если учесть, что России можно разрешить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо принуждений, без какой-либо реакции мирового порядка, то как бы вы сформулировали то, что может произойти на Тайване?
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-