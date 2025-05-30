Макрон призвал построить новый позитивный союз между Европой и Азией

Макрон призвал Европу и Азию объединить усилия против действий России и Китая

Заявление Макрона прозвучало на главной ежегодной конференции по обороне и безопасности в Азии "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Выступление состоялось на фоне того, что Россия не подвергается дипломатическому давлению по поводу прекращения огня в Украине, а столицы стран озабочены растущей настойчивостью Пекина на Тайване и в Южнокитайском море.

Макрон призвал международное сообщество объединиться перед лицом стран, стремящихся захватить территории и ресурсы.

Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать под названием сфер влияния сферы принуждения. Эммануэль Макрон Президент Франции

Речь Макрона прозвучала после завершения тура во Вьетнам, Индонезию и Сингапур, который он использовал, чтобы представить Францию как надежную альтернативу региону между Вашингтоном и Пекином.

Макрон призвал лидеров на конференции "построить новый позитивный союз между Европой и Азией, основанный на общих нормах и принципах".

Наша общая ответственность состоит в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами. Поделиться

Он также предостерег азиатских лидеров от того, чтобы они не воспринимали войну в Украине как отдаленную проблему, не имеющую к ним никакого отношения.