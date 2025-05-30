Макрон призвал построить новый позитивный союз между Европой и Азией
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Политика
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Макрон призвал построить новый позитивный союз между Европой и Азией

Макрон
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Источник:  France 24

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы и Азии создать общий фронт против растущей агрессии великих держав.

Главные тезисы

  • Макрон призывает страны Европы и Азии объединить усилия против растущей агрессии великих держав.
  • Президент Франции подчеркнул важность построения нового позитивного союза на общих нормах и принципах.
  • Макрон предостерегает от игнорирования конфликта в Украине и указывает на возможные угрозы для региона, включая Тайвань.

Макрон призвал Европу и Азию объединить усилия против действий России и Китая

Заявление Макрона прозвучало на главной ежегодной конференции по обороне и безопасности в Азии "Шангри-Ла" в Сингапуре.

Выступление состоялось на фоне того, что Россия не подвергается дипломатическому давлению по поводу прекращения огня в Украине, а столицы стран озабочены растущей настойчивостью Пекина на Тайване и в Южнокитайском море.

Макрон призвал международное сообщество объединиться перед лицом стран, стремящихся захватить территории и ресурсы.

Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать под названием сфер влияния сферы принуждения.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Речь Макрона прозвучала после завершения тура во Вьетнам, Индонезию и Сингапур, который он использовал, чтобы представить Францию как надежную альтернативу региону между Вашингтоном и Пекином.

Макрон призвал лидеров на конференции "построить новый позитивный союз между Европой и Азией, основанный на общих нормах и принципах".

Наша общая ответственность состоит в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами.

Он также предостерег азиатских лидеров от того, чтобы они не воспринимали войну в Украине как отдаленную проблему, не имеющую к ним никакого отношения.

Если учесть, что России можно разрешить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо принуждений, без какой-либо реакции мирового порядка, то как бы вы сформулировали то, что может произойти на Тайване?

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