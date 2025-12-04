Макрон запропонував Китаю підтримати "зимовий мораторій" на удари РФ по інфраструктурі України

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував Китаю підтримати мораторій на удари Росії по критичній інфраструктурі України взимку.
Головні тези:
- Президент Франції Макрон пропонує Китаю підтримати мораторій на удари по інфраструктурі України взимку.
- Макрон наголосив на важливості збереження міжнародного права та забезпечення стабільності в довгостроковій перспективі у контексті конфлікту РФ із Україною.
- У листопаді 2021 року Макрон закликав Китай долучитися до ініціативи щодо припинення обстрілу цивільної інфраструктури.
Макрон запропонував Китаю підтримати “зимовий мораторій” щодо України
Про це він сказав на пресконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Макрон у контексті війни РФ проти України заявив про необхідність зробити все можливе, щоб знайти компроміси, але при цьому зберегти міжнародне право і забезпечити стабільність у довгостроковій перспективі.
За його словами, це має ключове значення для майбутньої зими, оскільки сьогодні цивільна інфраструктура, зокрема енергетична, все ще перебуває під обстрілом Росії.
Триденний візит Макрона відбувається після поїздки до Парижа цього тижня президента Володимира Зеленського.
