Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" на удары РФ по инфраструктуре Украины
Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" на удары РФ по инфраструктуре Украины

Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий на удары России по критической инфраструктуре Украины зимой.

Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.

Макрон в контексте войны РФ против Украины заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы найти компромиссы, но при этом сохранить международное право и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву и нашим усилиям, чтобы поскорее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре.

По его словам, это имеет ключевое значение для предстоящей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая, все еще находится под обстрелом России.

Макрон также призвал своего китайского коллегу приложить усилия для прекращения войны в Украине.

Трехдневный визит Макрона проходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.

