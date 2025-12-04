Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" на удары РФ по инфраструктуре Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Китаю поддержать мораторий на удары России по критической инфраструктуре Украины зимой.
Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" в отношении Украины
Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.
Макрон в контексте войны РФ против Украины заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы найти компромиссы, но при этом сохранить международное право и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.
По его словам, это имеет ключевое значение для предстоящей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая, все еще находится под обстрелом России.
Трехдневный визит Макрона проходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.
