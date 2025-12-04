Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" на удары РФ по инфраструктуре Украины

Макрон предложил Китаю поддержать "зимний мораторий" в отношении Украины

Об этом он сказал на пресс-конференции с лидером Китая Си Цзиньпином.

Макрон в контексте войны РФ против Украины заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы найти компромиссы, но при этом сохранить международное право и обеспечить стабильность в долгосрочной перспективе.

Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву и нашим усилиям, чтобы поскорее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре. Эмманюэль Макрон Президент Франции

По его словам, это имеет ключевое значение для предстоящей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, в том числе энергетическая, все еще находится под обстрелом России.

Макрон также призвал своего китайского коллегу приложить усилия для прекращения войны в Украине.

Трехдневный визит Макрона проходит после поездки в Париж на этой неделе президента Владимира Зеленского.