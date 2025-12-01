Зеленский встретился с Макроном в Париже — что обсуждали

Украине необходим надежный мир с Россией. Войну нужно завершить как можно скорее.

Зеленский и Макрон обсуждали мирное соглашение

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы украинского государства, его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже длилась несколько часов. Наибольшее внимание лидеры уделили переговорам по завершению войны и гарантиям безопасности.

Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами тоже. Владимир Зеленский Президент Украины

Позже Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном (также Кир Стармер был на связи) говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде.

Важен бриф. Договорились больше деталей обсудить лично — команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.

Напомним, украинские чиновники в последние дни активно обсуждали мирный план США с представителями администрации президента Дональда Трампа.

Сначала мирный план содержал пункты, которые были для Украины неприемлемы. Один из них предполагал полный вывод украинских защитников из Донецкой и Луганской областей и передачу их под контроль России.

Также мирный план в первоначальном виде лишал какой-либо возможности для будущего членства Украины в НАТО — она должна закрепить нейтральный статус.