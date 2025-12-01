Зеленский встретился с Макроном в Париже — что обсуждали

Украине необходим надежный мир с Россией. Войну нужно завершить как можно скорее.
Главные тезисы
- Украине необходим надежный мир с Россией, и лидеры стран признают его завершение как приоритет.
- Переговоры Зеленского и Макрона в Париже направлены на обеспечение безопасности и устойчивого мира в регионе.
Зеленский и Макрон обсуждали мирное соглашение
Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы украинского государства, его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже длилась несколько часов. Наибольшее внимание лидеры уделили переговорам по завершению войны и гарантиям безопасности.
Позже Зеленский вместе с Эмманюэлем Макроном (также Кир Стармер был на связи) говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Виткоффом по итогам переговоров во Флориде.
Важен бриф. Договорились больше деталей обсудить лично — команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов.
Напомним, украинские чиновники в последние дни активно обсуждали мирный план США с представителями администрации президента Дональда Трампа.
Сначала мирный план содержал пункты, которые были для Украины неприемлемы. Один из них предполагал полный вывод украинских защитников из Донецкой и Луганской областей и передачу их под контроль России.
Также мирный план в первоначальном виде лишал какой-либо возможности для будущего членства Украины в НАТО — она должна закрепить нейтральный статус.
