Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі — що обговорювали
Україні необхідний надійний мир із Росією. Війну потрібно завершити якомога швидше.

Головні тези:

  • Україні потрібен надійний мир із Росією, його завершення є пріоритетом для лідерів країн.
  • Зустріч Зеленського та Макрона у Парижі наголошувала на переговорах заради забезпечення безпеки та стійкого миру в регіоні.
  • Останні переговори також засвідчили зміни у мирному плані США, який був адаптований після зустрічі українських та американських чиновників в Женеві.

Зеленський і Макрон обговорювали мирну угоду

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За словами глави української держави, його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі тривала кілька годин. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки.

Мир має стати справді надійним. Війна має закінчитися якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато що залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також.

Пізніше Зеленський разом з Емманюелем Макроном (також Кір Стармер був на звʼязку) говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

Нагадаємо, українські чиновники останніми днями активно обговорювали мирний план США з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Спочатку мирний план містив пункти, які були для України неприйнятними. Один із них передбачав повне виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей і передача їх під контроль Росії.

Також мирний план у початковому вигляді позбавляв будь-якої можливості для майбутнього членства України в НАТО — вона мала б закріпити нейтральний статус.

Але після зустрічі між українськими та американськими чиновниками в Женеві мирний план було змінено.

