Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі — що обговорювали

Зеленський і Макрон обговорювали мирну угоду

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

За словами глави української держави, його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі тривала кілька годин. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки.

Мир має стати справді надійним. Війна має закінчитися якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато що залежить. Будемо сьогодні говорити з іншими лідерами також. Володимир Зеленський Президент України

Пізніше Зеленський разом з Емманюелем Макроном (також Кір Стармер був на звʼязку) говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.

Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

Нагадаємо, українські чиновники останніми днями активно обговорювали мирний план США з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Спочатку мирний план містив пункти, які були для України неприйнятними. Один із них передбачав повне виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей і передача їх під контроль Росії.

Також мирний план у початковому вигляді позбавляв будь-якої можливості для майбутнього членства України в НАТО — вона мала б закріпити нейтральний статус.