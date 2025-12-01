Зеленський зустрівся з Макроном у Парижі — що обговорювали

Україні необхідний надійний мир із Росією. Війну потрібно завершити якомога швидше.
Головні тези:
- Україні потрібен надійний мир із Росією, його завершення є пріоритетом для лідерів країн.
- Зустріч Зеленського та Макрона у Парижі наголошувала на переговорах заради забезпечення безпеки та стійкого миру в регіоні.
- Останні переговори також засвідчили зміни у мирному плані США, який був адаптований після зустрічі українських та американських чиновників в Женеві.
Зеленський і Макрон обговорювали мирну угоду
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
За словами глави української держави, його зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі тривала кілька годин. Найбільше уваги лідери приділили переговорам заради завершення війни та гарантіям безпеки.
Пізніше Зеленський разом з Емманюелем Макроном (також Кір Стармер був на звʼязку) говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді.
Важливий бриф. Домовилися більше деталей обговорити особисто — команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.
Нагадаємо, українські чиновники останніми днями активно обговорювали мирний план США з представниками адміністрації президента Дональда Трампа.
Спочатку мирний план містив пункти, які були для України неприйнятними. Один із них передбачав повне виведення українських захисників із Донецької та Луганської областей і передача їх під контроль Росії.
Також мирний план у початковому вигляді позбавляв будь-якої можливості для майбутнього членства України в НАТО — вона мала б закріпити нейтральний статус.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-