Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі — коли саме

Зеленський
Джерело:  Sky News

1 грудня Президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де у нього запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.

Головні тези:

  • Український Президент Володимир Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.
  • Мета зустрічі - проконсультуватися з Макроном щодо умов 'справедливого і міцного миру'.
  • Попередній візит Зеленського до Парижа відбувся за два тижні до цієї події, що свідчить про активні зусилля загальнополітичних діалогів.

Зеленський їде до Парижа на зустріч з Макроном

За даними канцелярії президента Франції, Зеленський відвідає Париж після вихідних.

На зустрічі український лідер має намір проконсультуватися з Макроном щодо умов "справедливого і міцного миру".

Візит відбудеться рівно за два тижні після останньої поїздки Зеленського в Париж.

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо закінчення війни. Документ містив у собі 28 пунктів, але його умови включали багато вигідних для Росії моментів.

З цієї причини минулої неділі, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

У ЗМІ була інформація, що план скоротився з 28 до 19 пунктів, при цьому остаточні положення будуть затверджені на зустрічі лідерів США і України.

