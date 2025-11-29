Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі — коли саме

1 грудня Президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де у нього запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.
Головні тези:
- Український Президент Володимир Зеленський вирушить до Парижа на зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.
- Мета зустрічі - проконсультуватися з Макроном щодо умов 'справедливого і міцного миру'.
- Попередній візит Зеленського до Парижа відбувся за два тижні до цієї події, що свідчить про активні зусилля загальнополітичних діалогів.
Зеленський їде до Парижа на зустріч з Макроном
За даними канцелярії президента Франції, Зеленський відвідає Париж після вихідних.
На зустрічі український лідер має намір проконсультуватися з Макроном щодо умов "справедливого і міцного миру".
Візит відбудеться рівно за два тижні після останньої поїздки Зеленського в Париж.
Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо закінчення війни. Документ містив у собі 28 пунктів, але його умови включали багато вигідних для Росії моментів.
З цієї причини минулої неділі, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.
