Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі — коли саме

1 грудня Президент України Володимир Зеленський вирушить до Парижа, де у нього запланована зустріч із французьким лідером Еммануелем Макроном.

За даними канцелярії президента Франції, Зеленський відвідає Париж після вихідних.

На зустрічі український лідер має намір проконсультуватися з Макроном щодо умов "справедливого і міцного миру".

Візит відбудеться рівно за два тижні після останньої поїздки Зеленського в Париж.

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо закінчення війни. Документ містив у собі 28 пунктів, але його умови включали багато вигідних для Росії моментів.

З цієї причини минулої неділі, 23 листопада, в Женеві відбулася зустріч між делегаціями США, України та Європи, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.