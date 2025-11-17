Зеленський і Макрон підписали історичну угоду щодо укріплення обороноздатності України

Президенти України і Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 17 листопада підписали Декларацію щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Зеленський і Макрон підписали історичну угоду

Відео з церемонії опублікував Офіс Президента. Підписання відбулося у Парижі в ході візиту Зеленського.

Зокрема, зазначається, що Україна планує замовити у Франції 100 винищувачів Rafale. Поширити

За словами журналістів, поки деталі щодо кількості літаків Rafale, які отримає Україна, та способу їхньої передачі уточнюються.

Водночас французькі військові кажуть, що частину винищувачів можуть виділити зі стратегічних запасів країни.

Своєю чергою французькі джерела повідомляють, що від моменту ухвалення рішення до фактичного постачання Rafale здебільшого минає до трьох років через виробничі цикли, попри те, що Франція збільшила темпи випуску.