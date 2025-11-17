Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение насчет укрепления обороноспособности Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 17 ноября подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.
- Подписание исторического соглашения между Украиной и Францией по укреплению обороноспособности страны.
- Соглашение предусматривает приобретение 100 истребителей Rafale Украиной, что значительно повысит обороноспособность страны.
- Решение о приобретении и снабжении истребителей требует времени через производственные циклы, однако это важный шаг в укреплении армии Украины.
Видео с церемонии опубликовал Офис Президента. Подписание состоялось в Париже в ходе визита Зеленского.
По словам журналистов, пока детали о количестве самолетов Rafale, которые получит Украина, и способе их передачи уточняются.
В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут быть выделены из стратегических запасов страны.
В свою очередь французские источники сообщают, что с момента принятия решения до фактической поставки Rafale в основном проходит до трех лет через производственные циклы, несмотря на то, что Франция увеличила темпы выпуска.
