Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение насчет укрепления обороноспособности Украины

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон 17 ноября подписали Декларацию о сотрудничестве в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Зеленский и Макрон подписали историческое соглашение

Видео с церемонии опубликовал Офис Президента. Подписание состоялось в Париже в ходе визита Зеленского.

В частности, говорится, что Украина планирует заказать во Франции 100 истребителей Rafale. Поделиться

По словам журналистов, пока детали о количестве самолетов Rafale, которые получит Украина, и способе их передачи уточняются.

В то же время французские военные говорят, что часть истребителей могут быть выделены из стратегических запасов страны.

В свою очередь французские источники сообщают, что с момента принятия решения до фактической поставки Rafale в основном проходит до трех лет через производственные циклы, несмотря на то, что Франция увеличила темпы выпуска.