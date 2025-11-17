Макрон пообіцяв Україні інноваційні ППО SAMP-T нового покоління
Макрон пообіцяв Україні інноваційні ППО SAMP-T нового покоління

Офіс Президента України
SAMP-T
Україна першою з усіх країн-замовників отримає перспективну систему протиповітряної оборони SAMP/T, розробка якої ще триває.

Головні тези:

  • Президенти України та Франції підписали декларацію про наміри співпраці у сфері оборонного обладнання.
  • Угода передбачає можливість придбання Україною 100 літаків Rafale F4, систем ППО SAMP-T, радарів та ракет.
  • Нове покоління ППО SAMP/T дозволяє збивати балістичні ракети та має покращені характеристики.

“Отримаєте першими”: Франція надасть Україні інноваційні ППО SAMP-T

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільного брифінгу з президентом України.

Ми розпочали двостороннє співробітництво, яке розраховано на 10 наступних років щодо придбання, розробки і виробництва безпілотників, перехоплювачів дронів, керованих бомб. Йдеться про постачання, які ми плануємо у дворічній перспективі і на 10 років вперед.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

За його словами, наразі нове покоління системи ППО SAMP/T — це ще розробка, але Франція погодилася, що вона зможе бути першою розгорнутою в Україні.

Характеристики цієї системи (ППО — ред.) Україна вже знає, але тепер це будуть нові посилені характеристики.

Він також зазначив, що за умовами угоди Україна зможе придбати 100 літаків з повним озброєнням і з відповідними програмами підготовки команд обслуговування і пілотів.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нове покоління ППО SAMP/T здатне збивати балістичні ракети.

Новий рівень SAMP/T — це проти балістики ворога, і я не можу казати про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий.

17 листопада Україна та Франція підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Києвом оборонного обладнання. У документі йдеться про літаки, дрони та системи ППО.

За словами президента України, документ дає Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.

Також уже цього року розпочнуться спільні проєкт між оборонними галузями. Країни спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі, працюватимуть над розвитком критичних технологій та компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники.

