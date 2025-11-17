Макрон пообещал Украине инновационные ПВО SAMP-T нового поколения

Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой продолжается.

"Получите первыми": Франция предоставит Украине инновационные ПВО SAMP-T

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины.

Мы начали двустороннее сотрудничество, рассчитанное на 10 последующих лет по приобретению, разработке и производству беспилотников, перехватчиков дронов, управляемых бомб. Речь идет о поставках, которые мы планируем в двухлетней перспективе и на 10 лет вперед. Эммануэль Макрон Президент Франции

По его словам, новое поколение системы ПВО SAMP/T — это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.

Характеристики этой системы (ПВО — ред.) Украина уже знает, но теперь это будут новые усиленные характеристики. Поделиться

Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новое поколение ПВО SAMP/T способно сбивать баллистические ракеты.

Новый уровень SAMP/T — это против баллистики врага, и я не могу говорить о дате поставки этого продукта, который для нас очень важен.

17 ноября Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Киевом оборонного оборудования. В документе говорится о самолетах, дронах и системах ПВО.

По словам президента Украины, документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.

Также уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями. Страны будут совместно производить дроны-перехватчики, будут работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.