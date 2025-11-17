Макрон пообещал Украине инновационные ПВО SAMP-T нового поколения

Украина первой из всех стран-заказчиков получит перспективную систему противовоздушной обороны SAMP/T, разработка которой продолжается.
Главные тезисы
- Сотрудничество между Украиной и Францией предусматривает приобретение 100 самолетов Rafale F4, систем ПВО SAMP-T, радаров и ракет, а также разработку беспилотников, перехватчиков дронов и управляемых бомб.
- Президент Украины подчеркнул, что новое поколение ПВО SAMP/T обладает способностью сбивать баллистические ракеты, что повышает уровень безопасности страны.
"Получите первыми": Франция предоставит Украине инновационные ПВО SAMP-T
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Украины.
По его словам, новое поколение системы ПВО SAMP/T — это еще разработка, но Франция согласилась, что она сможет быть первой развернутой в Украине.
Он также отметил, что по условиям соглашения Украина сможет приобрести 100 самолетов с полным вооружением и соответствующими программами подготовки команд обслуживания и пилотов.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что новое поколение ПВО SAMP/T способно сбивать баллистические ракеты.
Новый уровень SAMP/T — это против баллистики врага, и я не могу говорить о дате поставки этого продукта, который для нас очень важен.
17 ноября Украина и Франция подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Киевом оборонного оборудования. В документе говорится о самолетах, дронах и системах ПВО.
По словам президента Украины, документ дает Украине возможность приобрести военное оборудование с французской оборонной промышленной и технологической базы, в том числе 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP-T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы.
Также уже в этом году начнутся совместные проекты между оборонными отраслями. Страны будут совместно производить дроны-перехватчики, будут работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-