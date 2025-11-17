Самолеты Rafale и системы ПВО. Зеленский раскрыл детали оборонного соглашения с Францией

На военно-воздушной базе во французском городе Велизи-Виллакубле 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.

Зеленский раскрыл детали оборонного соглашения с Францией

Этот документ позволит Украине приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы по модернизации отечественных Вооруженных Сил.

Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса «воздух — воздух» и авиабомбы. Предусмотрена возможность передачи технологий и совместного производства самолетов с локализацией в Украине.

Я очень благодарен Франции от первого визита. Спасибо Эмманюэлю Макрону и всему французскому народу. Но этот момент — это нечто особенное и историческое для обеих наций. Новые самолеты, новое усиление, новые шаги по укреплению нашей армии и нашей страны. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, Украина и Франция будут совместно производить дроны-перехватчики и будут работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники. Совместные проекты между украинской и французской оборонными отраслями начнутся уже в этом году.

Это краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспектива. И всё это нужно. И даже если мир был бы подписан завтра, это все равно необходимо, поскольку гарантией этого мира является наличие крепкой украинской армии, способной сопротивляться. Эти мощности это обеспечат, — подчеркнул Эмманюэль Макрон. Поделиться

Перед подписанием декларации лидеры встретились с руководителями французских оборонных предприятий. Каждый из них подробно рассказал о технических характеристиках, особенностях использования, преимуществах конкретного вида оружия, способностях и сроках производства.