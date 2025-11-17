Самолеты Rafale и системы ПВО. Зеленский раскрыл детали оборонного соглашения с Францией

На военно-воздушной базе во французском городе Велизи-Виллакубле 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования.
Главные тезисы
- Подписано соглашение между Украиной и Францией о модернизации Вооруженных Сил Украины, включая приобретение 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года.
- Договоренности также касаются систем ПВО SAMP/T, ракет класса «воздух – воздух» и развития критических технологий для украинских беспилотников.
- Соглашение предусматривает возможность совместного производства самолетов и дронов с локализацией в Украине.
Зеленский раскрыл детали оборонного соглашения с Францией
Этот документ позволит Украине приобрести военное оборудование французской оборонной промышленной и технологической базы по модернизации отечественных Вооруженных Сил.
Прежде всего речь идет о 100 самолетах Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса «воздух — воздух» и авиабомбы. Предусмотрена возможность передачи технологий и совместного производства самолетов с локализацией в Украине.
Кроме того, Украина и Франция будут совместно производить дроны-перехватчики и будут работать над развитием критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники. Совместные проекты между украинской и французской оборонными отраслями начнутся уже в этом году.
Перед подписанием декларации лидеры встретились с руководителями французских оборонных предприятий. Каждый из них подробно рассказал о технических характеристиках, особенностях использования, преимуществах конкретного вида оружия, способностях и сроках производства.
