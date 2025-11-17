Літаки Rafale та системи ППО. Зеленський розкрив деталі оборонної угоди зі Францією

На військово-повітряній базі у французькому місті Велізі-Віллакубле 17 листопада Президент України Володимир Зеленський і Президент Франції Емманюель Макрон підписали декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.
Головні тези:
- Україна уклала угоду з Францією щодо придбання 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для модернізації вітчизняних Збройних Сил.
- Зеленський та Макрон підписали декларацію про співробітництво у сфері оборони, передбачаючи також системи ППО SAMP/T та ракети класу «повітря – повітря».
- Україна та Франція розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів та розвиток критичних технологій для українських безпілотників.
Зеленський розкрив деталі оборонної угоди зі Францією
Цей документ дасть Україні змогу придбати військове обладнання французької оборонної промислової та технологічної бази для модернізації вітчизняних Збройних Сил.
Передусім ідеться про 100 літаків Rafale F4 до 2035 року для бойової авіації України, системи ППО SAMP/T, радари до систем ППО, ракети класу «повітря – повітря» та авіабомби. Також передбачена можливість передачі технологій і спільного виробництва літаків із локалізацією в Україні.
Крім того, Україна та Франція спільно вироблятимуть дрони-перехоплювачі й працюватимуть над розвитком критичних технологій і компонентів, які можуть бути інтегровані в українські безпілотники. Спільні проєкти між українською та французькою оборонними галузями розпочнуться вже цього року.
Перед підписанням декларації лідери зустрілися з керівниками французьких оборонних підприємств. Кожен із них детально розповів про технічні характеристики, особливості використання, переваги конкретного виду зброї, спроможності й терміни виробництва.
