Зеленский встретится с Макроном в Париже — когда именно

1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Главные тезисы
- 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
- Цель визита - консультации по условиям 'справедливого и крепкого мира'.
- Предыдущий визит Зеленского в Париж свидетельствует об активности политических диалогов.
Зеленский едет в Париж на встречу с Макроном
По данным канцелярии президента Франции, Зеленский посетит Париж после выходных.
На встрече украинский лидер намерен проконсультироваться с Макроном по поводу условий "справедливого и крепкого мира".
Визит состоится ровно через две недели после последней поездки Зеленского в Париж.
Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по окончании войны. Документ включал в себя 28 пунктов, но его условия включали много выгодных для России моментов.
По этой причине в минувшее воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
