Зеленский встретится с Макроном в Париже — когда именно

1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Зеленский едет в Париж на встречу с Макроном

По данным канцелярии президента Франции, Зеленский посетит Париж после выходных.

На встрече украинский лидер намерен проконсультироваться с Макроном по поводу условий "справедливого и крепкого мира".

Визит состоится ровно через две недели после последней поездки Зеленского в Париж.

Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по окончании войны. Документ включал в себя 28 пунктов, но его условия включали много выгодных для России моментов.

По этой причине в минувшее воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.