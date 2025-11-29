Зеленский встретится с Макроном в Париже — когда именно
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский встретится с Макроном в Париже — когда именно

Зеленский
Источник:  Sky News

1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский отправится в Париж, где у него запланирована встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Главные тезисы

  • 1 декабря Президент Украины Владимир Зеленский встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
  • Цель визита - консультации по условиям 'справедливого и крепкого мира'.
  • Предыдущий визит Зеленского в Париж свидетельствует об активности политических диалогов.

Зеленский едет в Париж на встречу с Макроном

По данным канцелярии президента Франции, Зеленский посетит Париж после выходных.

На встрече украинский лидер намерен проконсультироваться с Макроном по поводу условий "справедливого и крепкого мира".

Визит состоится ровно через две недели после последней поездки Зеленского в Париж.

Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по окончании войны. Документ включал в себя 28 пунктов, но его условия включали много выгодных для России моментов.

По этой причине в минувшее воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

В СМИ находилась информация, что план сократился с 28 до 19 пунктов, при этом окончательные положения будут утверждены на встрече лидеров США и Украины.

