Манчестер Сіті-Ліверпуль. Де та коли дивитися матч Чемпіонату Англії
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Манчестер Сіті-Ліверпуль. Де та коли дивитися матч Чемпіонату Англії

Футбол
Джерело:  online.ua

25 листопада о 14:30 “Манчестер Сіті” на своєму стадіоні “Етіхад” прийме “Ліверпуль” у центральному матчі 13-го туру АПЛ.

Що відомо про гру Манчестер Сіті-Ліверпуль

Манчестер Сіті, який займає перше місце в англійській Прем'єр-лізі з 28 очками, зіграє в матч з метою збільшити свою перевагу на вершині таблиці. Їхня перевага вже знаходиться під загрозою з боку кількох команд, серед яких і Ліверпуль під керівництвом німецького тренера Юргена Клоппа.

 Що стосується «Ліверпуля» , який зараз поступається «Сіті» в боротьбі за перше місце і займає другу позицію з 27 очками, то вони зосереджені на перемозі, яка підніме їх на вершину. Така перемога потенційно може стати сильним поштовхом для продовження їхнього вражаючого шляху цього сезону.

Онлайн трансляцію матчу "Манчестер Сіті" - "Ліверпуль" можна подивитися на каналі Setanta Sport.

Історія ігор Манчестер Сіті проти Ліверпуля

У 42 матчах між «Манчестер Сіті» та «Ліверпулем» перший переміг у 10 випадках, а «Ліверпуль» здобув перемогу в 17 матчах. Решта 15 матчів завершилися нічиєю.

Остання зустріч між цими командами відбулася в Прем'єр-лізі 1 квітня 2023 року, завершившись перемогою Манчестер Сіті над Ліверпулем з рахунком 4:1.

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